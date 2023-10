themaygeias

Μετά από 17 τραυματισμούς και εγκαύματα σε καταναλωτές και 31 αναφορές περιστατικών εκτόξευσης του φαγητού με πίεση, η εταιρεία μικροσυσκευών Best buy ανακαλεί 930.000 χύτρες ταχύτητας καθώς εντοπίστηκε λάθος στην κατασκευή τους που ενέχει μεγάλο κίνδυνο για τους καταναλωτές.Η ανάκληση αφορά χύτρες ταχύτητας πολλαπλών λειτουργιών Insignia με αριθμούς μοντέλου NS-MC60SS8, NS-MC60SS9 ή NS-MC80SS9 και σκεύη με αριθμούς μοντέλου NS-MCRP6NS9 και NS-MCRP6SS9, που πωλούνται ξεχωριστά ως ανταλλακτικά. Η επωνυμία INSIGNIA εμφανίζεται στο μπροστινό μέρος κάθε μονάδας και στη μόνιμη ετικέτα του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου των συσκευών που ανακλήθηκαν είναι επίσης τυπωμένος στη μόνιμη ετικέτα του προϊόντος στο πλάι της χύτρας. Οι εσωτερικές κατσαρόλες είναι μαύρες με αντικολλητική επίστρωση και ανάγλυφα σημάδια που υποδεικνύουν μετρήσεις φλυτζανιού και λίτρου.Οι 930.000 κουζίνες πολλαπλών λειτουργιών Insignia και εσωτερικές κατσαρόλες, που πωλήθηκαν ξεχωριστά ως ανταλλακτικά, υπό ανάκληση πωλήθηκαν στα καταστήματα Best Buy στις ΗΠΑ, καθώς και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Best Buy και στην Amazon από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.Σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάκλησης, η χύτρα ταχύτητας έχει λανθασμένες ενδείξεις όγκου στο εσωτερικό της κατσαρόλας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την υπερβολική πλήρωση της κατσαρόλας από τους καταναλωτές και την εκτόξευση ζεστού φαγητού και υγρών όταν η χύτρα ταχύτητας εξαερίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο γρήγορης απελευθέρωσης ή ανοίγει ενώ το περιεχόμενό της είναι υπό πίεση, δημιουργώντας κίνδυνο εγκαύματος για τους καταναλωτές.Οι καταναλωτές θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να χρησιμοποιούν τις ανακληθείσες χύτρες ταχύτητας και να επικοινωνήσουν με την Best Buy για δωρεάν αντικατάσταση του εσωτερικού δοχείου και της πλωτής βαλβίδας ασφάλισης για την πίεση σηματοδότησης.Τα περιστατικά τραυματισμών από χύτρες ταχύτητας είναι χιλιάδες σε παγκόσμιο επίπεδο και κατά καιρούς εταιρείες που κατασκευάζουν χύτρες ταχύτητας έχουν ανακαλέσεις χιλιάδες προϊόντα. Μάλιστα στις ΗΠΑ δικηγορικές εταιρείες αναλαμβάνουν υποθέσεις τραυματισμών από χύτρες ταχύτητας και ασχολούνται αποκλειστικά με τέτοια περιστατικά. Τον περασμένο Ιούλιο μία γυναίκα στην Αριζόνα των ΗΠΑ κατέθεσε μήνυση γιατί κάηκε όταν άνοιξε τη χύτρα ταχύτητα λόγω «της υπολειπόμενης πίεσης που παρέμεινε μέσα στη χύτρα». Σε λιγότερο από 4 εβδομάδες μετά τη μήνυση η εταιρεία ανακάλεσε 860.000 χύτρες ταχύτητας λόγω του κινδύνου σοβαρών εγκαυμάτων. Σύμφωνα με την ειδοποίηση ανάκλησης, τουλάχιστον 61 άνθρωποι κάηκαν όταν ζεστό φαγητό ή υγρό εκτοξεύθηκε όταν άνοιξαν το καπάκι.πηγή