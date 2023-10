2023-10-29 09:30:02

Προβληματισμός επικρατεί στον ΣΚΑΪ για το I’ m a celebrity Get me out of here.



Τα ποσοστά τηλεθέασης, που προσγειώθηκαν γρήγορα σε μονοψήφιο ποσοστό αμέσως μετά την πρεμιέρα, αλλά και το παραγόμενο προϊόν προκαλούν γκρίνιες στο Φάληρο.



Η ανησυχία στον ΣΚΑΪ δεν αφορά μόνο το παρόν αλλά και το… μέλλον.



Σύμφωνα με πληροφορίες της RealNews, εκφράζονται έντονοι φόβοι ότι τo νέο reality show του καναλιού καίει και το Survivor. Το γεγονός ότι και οι δύο παραγωγές της AcunMedya γυρίζονται στον Άγιο Δομίνικο και έχουν κοινό παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, χωρίς όμως την ίδια… αίγλη, θαμπώνει το brand name του Survivor, το οποίο και φέτος αποτελεί τη… σανίδα σωτηρίας του ΣΚΑΪ για να ξεκολλήσει από τη σφαίρα των μονοψήφιων.



Παρά τους έντονους προβληματισμούς, πάντως, δεν θα υπάρξει περικοπή επεισοδίων του I’ m a celebrity Get me out of here, το οποίο θα ολοκληρωθεί στα 20 επεισόδια μέσα στον Δεκέμβριο.



Πηγή: tvnea.com



