Ο dr. Win Wenger ήταν πρωτοπόρος στους τομείς της δημιουργικότητας και της δημιουργικής μεθόδου,της επιταχυνόμενης μάθησης,της ανάπτυξης του εγκεφάλου και του νου και της πολιτικής οικονομίας.Πρώην καθηγητής κολεγίου, ο dr. Win Wenger ήταν γνωστός σε όλο τον κόσμο και συγγραφέας 55 δημοσιευμένων βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του επαναστατικού κειμένου του για τις τεχνικές που διευκολύνουν την επιστημονική ανακάλυψη και την τεχνική εφεύρεση, Discovering the Obvious.έλεγε:ακούστε ο ένας τον άλλον.προσελκύστε ο ένας τον άλλον.και όταν έρθει η σειρά σας να μιλήσετε, δώστε πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό που πραγματικά αντιλαμβάνεστε παρά σε αυτό που γνωρίζετε.και μην επαναλαμβάνετε τον εαυτό σας πολύ.το σύμπαν είναι άπειρο: προσέχοντας τις δικές σας αντιλήψεις, γίνεστε άπειροι.και το ίδιο είναι και το άτομο που προσελκύετε που τραβάτε μαζί σας ψηλά!!!προς τα πάνω!!!ακόμα και ο μικρότερος από εμάς είναι ένα παράθυρο στον Θεό, όποιος κι αν είναι ο ορισμός σας!!!Τα κυριότερα κείμενά του με τεχνικές που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη είναι τα:-. πέρα από τη διδασκαλία και τη μάθηση/Beyond Teaching and Learning-. πώς να αυξήσετε τη νοημοσύνη σας:20 λεπτά την ημέρα για μια πιο ισχυρότερη νοημοσύνη/Brain Boosters: 20 Minutes a Day to a More Powerful Intelligence και το πιο δημοφιλές έργο του,-. ο παράγοντας Αϊνστάιν/The Einstein Factor: A Proven New Method for Increasing Your Intelligence σε συνεργασία με τον Richard Poe.Ο dr. Win Wenger είχε επίσης ιδρύσει τον μοναδικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Project Renaissance, αφιερωμένο στην αύξηση του δυναμικού των ατόμων και στην επιτάχυνση της αυγής μιας νέας Αναγέννησης.Ο δικτυακός τόπος του Project Renaissance περιέχει σημαντικές εφευρέσεις που ο dr. Win Wenger έχει διαθέσει στο κοινό,κριτικές των βιβλίων του,περιγραφές των τεχνικών δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων που έχει αναπτύξει, ενημερωμένα προγράμματα εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών μαθημάτων που χρηματοδοτούνται από το Project Renaissance, καθώς και πλούσιο άλλο υλικό που ενδιαφέρει όσους ενδιαφέρονται για την αύξηση του αποτελεσματικού δείκτη νοημοσύνης τους,την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επίλυσης προβλημάτων και την ανταλλαγή των ιδεών τους με άλλους ομοϊδεάτες.Μία από τις τεχνικές του dr. Win Wenger για την ξεκούραση και ανανέωση, παράλληλα, του εγκεφάλου μας είναι η εξής:-. καθόμαστε άνετα σε μία καρέκλα, με τα πόδια μας να πατάνε χαλαρά στο πάτωμα,τον κορμό μας σε ορθή γωνία με τους γοφούς μας και το βλέμμα μας ευθεία μπροστά χωρίς καμία ένταση!!!-. κλείνουμε τα μάτια μας και-. φανταζόμαστε το όριο του κεφαλιού μας και-. τώρα φανταζόμαστε αυτό το όριο να επεκτείνεται κατά μια ίντσα!!!-. πρέπει πραγματικά να "δούμε" - να οραματιστούμε - το όριο του κεφαλιού μας να επεκτείνεται!!!-. οραματιζόμενοι το όριο του κεφαλιού μας να επεκτείνεται, δίνουμε σήμα στον εγκέφαλό μας να αντλήσει επιπλέον οξυγόνο!!!*αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ακαριαία μεταφορά ισχυρής δόσης ενέργεια στο σώμα μας.Η όλη διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά -ας την εφαρμόσουμε!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:thalia - botanologia.grhttps://www.learningstrategies.com/win-wenger.asp