Οι επιδόσεις στο βραδινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ είναι απογοητευτικές τόσο με τους «Πανθέους» όσο και το «I am a Celebrity get me out of here» δεν αφήνουν στο κανάλι του Φαλήρου περιθώρια για πειραματισμούς με καινούργια προγράμματα.







Στόχος το «Survivor» να επιστρέψει στην κλασσική του μορφή δηλαδή με «Διάσημους» και «Μαχητές». Όσον αφορά στους «Διάσημους» δεν έχει αποφασιστεί ακόμη εάν θα δούμε κάποια πρόσωπα από προηγούμενους κύκλους ή το κανάλι και η Acun Medya θα πάνε σε μια ολοκαίνουργια ομάδα.

Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι το δεύτερο ώστε να δοθεί στο τηλεοπτικό κοινό η αίσθηση της πραγματικής ανανέωσης. Η ομάδα των «Μαχητών» θα επιλεγεί όχι μόνο με αγωνιστικά κριτήρια αλλά και δεξιότητες στον τομέα του ριάλιτι γι’ αυτό θα γίνουν και πολύ αναλυτικές συνεντεύξεις σε όσους περάσουν στην τελική φάση.







Αυτό που θέλει το κανάλι είναι το πρότζεκτ να έχει δυναμική και στο κομμάτι των αγωνισμάτων αλλά και στο κομμάτι του ριάλιτι. Μάλιστα ήδη εξετάζονται γενναίες αλλαγές στους στίβους μάχης αλλά και στις διαδικασίες της ασυλίας και της αποχώρησης για να «φρεσκαριστεί» το ριάλιτι επιβίωσης και σε αυτό το επίπεδο.

Πηγή: reader.gr

Πηγή: tvnea.com