«Η κάθε κυβέρνηση στην ΕΕ και στον γενικά στον δυτικό κόσμο, διερευνά νέους τρόπους χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να γίνει πιο παραγωγική πιο διαφανής» τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο πλαίσιο του 27th Annual Economist Government Roundtable, το οποίο διεξάγεται στο Καβούρι Grand Resort Lagonissi.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου, τόνισε ότι πρόκειται για ένα πρότζεκτ πολύ μεγάλης κλίμακας, δεδομένου ότι περιλαμβάνει πάνω από 1 δισ. σελίδες, κάτι που συνεπάγεται μεγάλο όγκο δεδομένων. Όπως χαρακτηριστικά είπε «εμείς θα πρέπει να αναπτύξουμε μια εφαρμογή που θα είναι σε θέση να 'διαβάζει' φακέλους και αρχεία και να συνδέει διάφορα δεδομένα μεταξύ τους, κάτι που θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο για έναν υπάλληλο, εφόσον αυτός χρησιμοποιούσε τα παραδοσιακά εργαλεία, ενώ αυτό θα είναι εφικτό με πολύ απλό τρόπο, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θέλουμε να δυσκολέψουμε την ζωή των υπαλλήλων, αντίθετα να την διευκολύνουμε να εκτελούν το έργο τους πιο γρήγορα και αποτελεσματικά».

Στο μεταξύ, ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε ότι «στην Ελλάδα προσπαθούμε να γίνουμε πρώτη χώρα, το πρώτο κράτος μέλος της Ε.Ε. που θα παρουσιάσει έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που θα προσφέρει υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο. Θα απαντά σε ερωτήσεις για ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και για διάφορες διαδικασίες, τα δικαιώματα και τις ευθύνες που έχει ένας πολίτης ή μια επιχείρηση. Και μάλιστα θα το κάνει αυτό με έναν τρόπο που δεν έχει δοκιμαστεί μέχρι τώρα» ανέφερε ο κ. Κυρανάκης. Είναι ορισμένα από τα βήματα που κάνει το υπουργείο «στην προσπάθειά μας να υιοθετήσουμε τις νέες τεχνολογίες, είμαστε ανοιχτοί για νέες ιδέες, επενδύσεις για τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να δοκιμάσει νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα» είπε. Τόνισε μάλιστα, ότι η εκμάθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε τα παιδιά στο μέλλον όταν βγούνε στην αγορά εργασίας να είναι καλά προετοιμασμένα.Στην τεχνολογική μετάβαση και τις απαιτούμενες τεχνολογικές δεξιότητες αναφέρθηκε η Άννυ Χατζηκωνσταντίνου, Managing partner, Greece and Cyprus, Boyden λέγοντας ότι «η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον βαθμό με τον οποίο μπορούν να προσαρμοστούν οι ανθρώπινες δεξιότητες. Διαπιστώσαμε όμως ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κυριαρχεί» πρόσθεσε και ανέφερε ότι «οι άνθρωποι έχουμε το προβάδισμα έναντι της τεχνολογίας, καθώς διαθέτουμε κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη. Στοιχεία που θα πρέπει να υπερνικούν την τεχνολογία. Δεν υπάρχει καμία απειλή που πρέπει να αισθανόμαστε από την τεχνολογία, καθώς είναι ένα εργαλείο και εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι χειριστές του».

«Ζούμε σε περίεργη εποχή δημιουργικής ασάφειας. Σε αυτήν την ασάφεια, οι ερωτήσεις είναι πιο σημαντικές από τις απαντήσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αξαρλόγλου, Dean and professor of international business and strategy, Alba Graduate Business School, The American College of Greece. «Η δημιουργικότητα των ανθρώπων δεν μπορεί να αλγοριθμοποιηθεί κατά μια έννοια, για αυτό και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην ανάπτυξη κριτικού πνεύματος των ανθρώπων» επεσήμανε ο κ. Αξαρλόγλου και έκανε λόγο για δημιουργικό σκεπτικισμό. «Όλοι πρέπει να είμαστε σκεπτικιστές απέναντι σε αυτή τη νέα τεχνολογία και να θέτουμε τα σωστά ερωτήματα. Η λέξη κλειδί είναι μαθησιακή διαδικασία, μια συμπεριφορά συνεχούς μάθησης».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Γεωργούλας, Non -executive director, Ecommbx, αναφέρθηκε στις εφαρμογές, τα οφέλη της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. «Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι σημαντικός και έχει την δυνατότητα να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη

