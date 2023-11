2023-11-10 12:30:02

Μία ανάσα προτού επιστρέψει δυναμικά και ανοίξει ανανεωμένο τις πόρτες του, το «Σπίτι με το MEGA» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για μία και μοναδική βραδιά!



Το «Σπίτι με το MEGA On Tour» παρουσιάζει τη μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 22:00. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή, με περιπετειώδη και εξωστρεφή διάθεση, κάνει μία εξόρμηση στην όμορφη Θεσσαλονίκη.



Με αφορμή τη μεγαλύτερη γιορτή ανακύκλωσης, ο πιο επιτυχημένος λαϊκός τραγουδιστής της γενιάς του, με τις διαδοχικές Νο1 επιτυχίες και τις αμέτρητες sold out εμφανίσεις, τραγουδά μπροστά σε χιλιάδες θεατές και μας χαρίζει μία αξέχαστη μουσική εμπειρία. Παρουσιαστής της βραδιάς ο Θέμης Γεωργαντάς.



Στα decks ο DJ Αντώνης Δημητριάδης δίνει το ρυθμό με ένα δυνατό DJ set.



Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγουδά το ολοκαίνουργιό του τραγούδι «Ομορφομάνα Θεσσαλονίκη», αλλά και μεγάλες επιτυχίες του όπως «Πόσο», «Παιδί γενναίο», «Ελεύθερος», «Ματώνουν οι σκέψεις», «Τι να το κάνω», κ.ά.



Συνεπιβάτες σε αυτό το όμορφο ταξίδι ο Ματθαίος Τσαχουρίδης με την ποντιακή του λύρα θα μας ταξιδέψει μουσικά με παραδοσιακές μελωδίες. Η Ανδρομάχη μάς ξεσηκώνει με την εκρηκτική της διάθεση. Σε μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο ράπερ Rack ερμηνεύουν το τραγούδι «Τελικά».



Το «Σπίτι με το MEGA On Tour» έρχεται το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 22:00 σε μία απολαυστική εκπομπή εκτός έδρας.







