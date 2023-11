Ανεπίσημα για τις 18 Δεκεμβρίου έχει οριστεί η πρεμιέρα του νέου «Ραντεβού στα Τυφλά» με την Αννίτα Πάνια. Ωστόσο σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από την Παιανία πιο ρεαλιστικό θα πρέπει να θεωρείται το σενάριο επαναφοράς του κλασσικού τηλεπαιχνιδιού από τη νέα χρονιά. Το νέο «Ραντεβού στα Τυφλά» θα προβάλλεται στις 17:45 το απόγευμα πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open με την Εύα Αντωνοπούλου.Προηγήθηκε μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για το πρότζεκτ που θα έπρεπε να τοποθετηθεί ως lead in του βραδινού δελτίου. Επικράτησε – με έντονο παρασκήνιο – η επιλογή του τηλεπαιχνιδιού αντί μιας ριάλιτι εκπομπής που είχε προτείνει αρχικά η Barking Well Media με τίτλο «Στην Αννίτα».To casting call trailer του νέου «Ραντεβού» αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες ενώ ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και η κατασκευή του σκηνικού της εκπομπής. Υπάρχει ήδη βέβαια μεγάλη «βάση δεδομένων» υποψήφιων παικτών από παλαιότερα πρότζεκτς που έχουν περάσει από διάφορα παιχνίδια της Barking Well Media.Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader στο τραπέζι έπεσε ως ιδέα και η σκέψη να ψάχνουν το ταίρι τους άτομα του ίδιου φύλου ωστόσο απορρίφθηκε τελικά για πολλούς και διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων και η ώρα προβολής της εκπομπής αλλά και η σήμανση καταλληλόλητας που θα έχει. Η Αννίτα Πάνια θα είναι η 5η παρουσιάστρια της ελληνικής εκδοχής του «Ραντεβού στα τυφλά». Προηγήθηκαν η Βάσια Τριφύλλη (1991) και η Ισαβέλλα Βλασιάδου (1994) στο Mega, η Ναταλία Γερμανού (2007) στον Alpha και ο Μάρκος Σεφερλής (2016) στο Star.Πηγή: tvnea.com