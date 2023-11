botanologia

Μπορεί να γνωρίζετε το χρυσοκίτρινο μπαχαρικό που χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, αλλά να μην ξέρετε τις θεραπευτικές ιδιότητες σε παθήσεις που σχετίζονται με την διατροφή.Το κουρκούμι περιέχει τη φυσική χημική ουσία κουρκουμίνη, η οποία έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.Μια καλή θεραπευτική επιλογή για τη δυσπεψία βρίσκεται ήδη στο ράφι των μπαχαρικών μας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.Μία νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ βρήκε ότι η κουρκουμίνη μπορεί να βοηθήσει με την δυσπεψία, τον πόνο στο στομάχι και τα προβλήματα που συνδέονται με την κατανάλωση τροφής.Πιο συγκεκριμένα σε τυχαιοποιημένη δοκιμή οι επιστήμονες βρήκαν ότι η λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμίνης, που προέρχονται από κουρκουμά, βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων της λειτουργικής δυσπεψίας,τον ανεξήγητο πόνο στο στομάχι,το φούσκωμα ή τα πρώιμα αισθήματα πληρότητας.Οι επιστήμονες ανέθεσαν τυχαία σε 206 άτομα διαφορετικές δόσεις συμπληρωμάτων κουρκουμίνης.Μετά από περίπου ένα μήνα θεραπείας, τα άτομα και στις τρεις ομάδες είπαν ότι τα συμπτώματα δυσπεψίας τους είχαν βελτιωθεί.Τα αποτελέσματα ήταν ακόμα καλύτερα μετά από δύο μήνες.Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα συμπληρώματα κουρκουμίνης είναι εξίσου αποτελεσματικά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων δυσπεψίας με την ομεπραζόλη, η οποία περιορίζει το οξύ του στομάχου και ότι η κουρκουμίνη είναι ασφαλής και καλά ανεκτή.Οι κύριοι κλινικοί στόχοι του κουρκουμιού είναι τα πεπτικά όργανα, το επιθήλιο του παχέος εντέρου και ο ορθός, για τη θεραπεία ασθενειών, όπως η οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση,τα έντερα, για τη θεραπεία της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου,το παχύ έντερο, για τη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου,το σκελετικό σύστημα και οι αρθρώσεις, για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, για την οποία και προτείνονται δόσεις 8–60g φρέσκιας ρίζας κουρκουμιού τρεις φορές την ημέρα καιτης οστεοαρθρίτιδας."Εκτός από αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και δράσεις, η κουρκουμίνη/κουρκουμάς θα μπορούσε να είναι μια επιλογή για τη θεραπεία της δυσπεψίας με συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα με την ομεπραζόλη", δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης dr. Krit Pongpirul, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Προληπτικής και Κοινωνικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Chulalongkorn της Μπανγκόκ.Η ομεπραζόλη είναι ένα κοινό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων προβλημάτων της καρδιάς και του οισοφάγου μειώνοντας το οξύ στο στομάχι, σύμφωνα με την Mayo ClinicΣτη λαϊκή ιατρική, το κουρκούμι έχει χρησιμοποιηθεί σε θεραπευτικά σκευάσματα ανά τους αιώνες, σε διάφορα μέρη του κόσμου και συνεχίζει να χρησιμοποιείται ανελλιπώς, μέχρι σήμερα.Δεν έχει αναφερθεί καμία γνωστή αλληλεπίδραση φαρμάκων με κουρκούμι από τις μονογραφίες της German regulatory authority και της Επιτροπής ΕΧρησιμοποιείται εδώ και εκατοντάδες χρόνιαΤο κουρκούμι έχει χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους στη Νοτιοανατολική Ασία για τη θεραπεία της στομαχικής δυσφορίας και άλλων φλεγμονωδών καταστάσεων, είπε ο dr. Krit Pongpirul.Η φαρμακευτική του χρήση χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια πριν! - Nanoformulations of curcumin: an emerging paradigm for improved remedial applicationΣτις Ηνωμένες Πολιτείες, η κύρια φαρμακευτική του χρήση ήταν ως αντιφλεγμονώδες και αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής για την ανακούφιση από την οστεοαρθρίτιδα και το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, πρόσθεσε ο αναπληρωτής καθηγητής.Ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη κλινική δοκιμή που συνέκρινε άμεσα την κουρκουμίνη/κουρκουμά με την ομεπραζόλη στη θεραπεία της δυσπεψίας!Η κουρκουμίνη και η ομεπραζόλη έχουν συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα για τη λειτουργική δυσπεψία χωρίς εμφανή συνεργική δράση.Είναι λογικό ότι η έρευνα θα διερευνήσει τον αντίκτυπο του κουρκουμiού στη δυσπεψία, επειδή η σύνθεσή του κουρκουμίνη έχει μελετηθεί σε μια ευρεία ποικιλία φλεγμονωδών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και της αρθρίτιδας, δήλωσε ο dr. Yuying Luo, γαστρεντερολόγος και επίκουρος καθηγητής γαστρεντερολογίας στο Icahn.Πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε κουρκούμιΠρέπει να αυξήσετε το κουρκούμι στη διατροφή σας για καλύτερη πέψη;Μίλησε πρώτα με τον γιατρό σου, είπε ο dr. Yuying LuoΈχουν γίνει μερικές περιπτωσιολογικές μελέτες κουρκουμίνης και ηπατικής βλάβης και είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το κουρκούμι δεν αλληλεπιδρά άσχημα με κανένα από τα άλλα φάρμακα που παίρνετε, πρόσθεσε."Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν τις παρενέργειες των εκχυλισμάτων κουρκουμίνης, όπως ο κίνδυνος αλλεργίας και αιμορραγίας, ειδικά για εκείνους που λαμβάνουν αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα", είπε ο dr. Krit PongpirulΤούτου λεχθέντος, η κουρκουμίνη και το κουρκούμι "γενικά θεωρούνται ασφαλή όταν καταναλώνονται σε ποσότητες που συνήθως βρίσκονται στα τρόφιμα" πρόσθεσε.Συνήθως, τα μπαχαρικά με κουρκουμά περιέχουν περίπου 3% κουρκουμίνη, σύμφωνα με μια μελέτη του 2009.Η δόση των 2 γραμμαρίων που δίνεται σε αυτή τη μελέτη είναι σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με τα εκχυλίσματα που βρίσκονται συνήθως στα συμπληρώματα κουρκουμίνης, είπε ο dr. Krit PongpirulΜπορεί να μην είναι απαραίτητο να λαμβάνετε και τον κουρκουμά και την ομεπραζόλη μαζί εάν η λήψη του ενός ή του άλλου λειτουργεί παρόμοια για να μειώσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών, είπε.Αν και χρειάζεται να δει περισσότερες μελέτες προτού αρχίσει να συνιστά το κουρκούμι ως θεραπεία, ο dr. Yuying Luo είπε ότι πιστεύει ότι είναι λογικό να μιλήσετε με το γιατρό σας για το εάν πρέπει να το δοκιμάσετε εκτός από τα φάρμακά σας.Ωστόσο, προσθέτει μια προειδοποίηση: Όσοι δοκιμάζουν αυτές τις εναλλακτικές θα πρέπει να τους δίνουν δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να δουν ποιος είναι ο πλήρης αντίκτυπος."Αν είναι χρήσιμο, αυτό είναι υπέροχο, αν όχι, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι της θεραπείας των διαταραχών… δεν είναι όλοι οι ασθενείς ίδιοι και δεν έχουν την ίδια ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή" πρόσθεσε ο dr. Yuying LuoΆλλες χρόνιες ασθένειες, στις οποίες η φλεγμονή είναι γνωστό ότι παίζει σημαντικό ρόλο και που η κουρκουμίνη έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει ισχυρότατο θεραπευτικό δυναμικό είναι το Alzheimer,το Parkinson,τη σκλήρυνση κατά πλάκας,την επιληψία,τα εγκεφαλικά,τα καρδιαγγειακά προβλήματα,τον καρκίνο,την αλλεργία,το άσθμα, βρογχίτιδα,την κολίτιδα,τη ρευματοειδή αρθρίτιδα,τη νεφρική ισχαιμία,την ψωρίαση,το διαβήτη,την παχυσαρκία,την κατάθλιψη,την κόπωση και το AIDS.επιμέλεια κειμένου:thalia - botanologia.grπερισσότερες πληροφορίες για το κουρκούμι και την κουρκουμίνη στο άρθρο μου:Κουρκούμι – Η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι η κατανάλωσή του αντιστρέφει καθημερινά τον καρκίνοhttps://edition.cnn.com/2023/09/11/health/turmeric-indigestion-wellness/index.htmlhttps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.12.08.22283167v1.fullhttps://www.nutritioninsight.com/news/turmeric-compound-equal-to-pharma-counterpart-in-soothing-indigestion-researchers-suggest.html