Το ερώτημα δεν είναι εάν, αλλά το πότε θα πέσετε θύμα χάκερ, λέει ο Tony Anscombe, Chief Security Evangelist της παγκόσμιας εταιρείας ψηφιακής ασφάλειας ESET, συνοψίζοντας μια σκληρή πραγματικότητα για τον κόσμο των απειλών στον κυβερνοχώρο για την οικογένειά σας, το σπίτι σας ή τη μικρή επιχείρησή σας. Αυτή η ωμή πραγματικότητα υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη να προετοιμαστείτε για το χειρότερο, καθώς ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας θα συμβεί σε κάποιο στάδιο και αν έχετε προετοιμαστεί μπορεί να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνέπειες.

Είτε έχετε μικρή επιχείρηση, ιδιώτης ή μέλος οικογένειας, υπάρχουν ορισμένα βασικά μέτρα που μπορείτε να πάρετε.





Δημιουργήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας: Συνειδητοποιείστε τη σημασία της τακτικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας δεδομένων σε περίπτωση επιθέσεων ή βλαβών υλικού. Εάν είναι δυνατόν, κρατήστε αντίγραφα ασφαλείας τόσο τοπικά όσο και στο cloud και δοκιμάστε αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας τακτικά.

Ενημερώστε τους συναδέλφους και τα μέλη της οικογένειας: Ενημερώστε τους για τις νεότερες απειλές, ακόμη και αν αυτό είναι τόσο απλό όσο η αναφορά ενός καλά σχεδιασμένου μηνύματος ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) που εντοπίσατε αυτή την εβδομάδα. Και βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν σε ένα περιστατικό.

Ετοιμάστε ένα σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών: Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο αντίδρασης σε ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας, με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε και τα βήματα που απαιτούνται για να περιορίσετε να ανακάμψετε μετά από μια επίθεση. Ακόμη και αν αυτό είναι τόσο απλό όσο το "καλέστε το συνάδελφο ή το μέλος της οικογένειας που ξέρει καλύτερα από τεχνολογία".

Παρακολουθείτε τις εξελίξεις: Διαβάζετε τις ειδήσεις για την κυβερνοασφάλεια τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να γνωρίζετε είναι το πότε οι συσκευές σας χρειάζονται ενημέρωση. Στα θέματα για την κυβερνοασφάλεια θα βρείτε συχνά ειδήσεις για επείγουσα ανάγκη ενημέρωσης του λογισμικού.

Συζητήστε την ύποπτη δραστηριότητα: Ενθαρρύνετε όλους να συζητούν κάθε ύποπτη δραστηριότητα ή περιστατικά ασφαλείας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια πινακίδα στο μετρό του Λονδίνου που λέει "See it, Say It, Sorted" (Δείτε το, πείτε το, λύθηκε) - η υιοθέτηση αυτής της νοοτροπίας στην οικογενειακή επιχείρηση ή σε μια μικρή επιχείρηση εμποδίζει την απόκρυψη ενός περιστατικού που μπορεί να κλιμακωθεί και να ξεπεράσει το επίπεδο ενός ασήμαντου ζητήματος.

Μην αφήνετε καμμιά συσκευή απροστάτευτη: οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις συνήθως καταγράφουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα διαχειρίζονται σε συνεχή βάση. Η κατανόηση του πού βρίσκονται όλες οι συσκευές στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας θα σας βοηθήσει να τις διατηρείτε ενημερωμένες.

Παρακολουθήστε τους λογαριασμούς και την πρόσβαση σε συχνή βάση: οποιαδήποτε σύνδεση από μια συσκευή που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία στην οποία είστε συνδρομητής θα πρέπει να διερευνάται - μπορεί να σημαίνει ότι ο κωδικός πρόσβασης και τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν παραβιαστεί.

Να έχετε πρόχειρα (γραπτά σε φυσική μορφή) τα στοιχεία επικοινωνίας για όλους τους οικονομικούς λογαριασμούς, τους παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου και άλλα παρόμοια. Εάν συμβεί κάποιο περιστατικό, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με κάποια από αυτές τις εταιρείες για να μπλοκάρετε τις τραπεζικές κάρτες, να απενεργοποιήσετε τις κάρτες SIM ή να κάνετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μετριασμού για να σταματήσετε την περαιτέρω κακόβουλη χρήση.

Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν σαφώς καθορισμένα σχέδια κυβερνοασφάλειας και πολιτικές αντιμετώπισης περιστατικών, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αναταράξεις, τις οικονομικές απώλειες και τη βλάβη στην επαγγελματική φήμη τους, λέει ο Tony Anscombe. Είναι εξίσου σημαντικό για το σπίτι και τις μικρές επιχειρήσεις. Αν μπορείτε να περιορίσετε τις συνέπειες, τα επίπεδα άγχους θα διατηρηθούν υπό έλεγχο.