Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις στον ALPHA σχετικά με το αν θα προχωρήσει σε επιπλέον επενδύσεις σε πρόγραμμα στο β’ μισό της σεζόν.



Ένα μείζον ερώτημα που εκκρεμεί είναι αν θα δοθεί το πράσινο φως για το Just the 2 of us με τον Νίκο Κοκλώνη ή αν θα μετατεθεί για το πρόγραμμα του Οκτωβρίου.



Σύμφωνα με τη RealNews, για την ώρα, η διοίκηση του καναλιού, με βάση τα οικονομικά στοιχεία και τις προβλέψεις για την πορεία της διαφημιστικής δαπάνης, εξετάζει διάφορα σενάρια, κάποια εκ των οποίων δεν περιλαμβάνουν το Just the 2 of us.



Λέτε τελικά να δούμε το Just the 2 of us σε άλλο κανάλι;



Πηγή: tvnea.com



