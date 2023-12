Τα τελευταία χρόνια μέσω μελετών και ερευνών, έχει γίνει σαφές πως το εντερικό μας μικροβίωμα, τα μικρόβια δηλαδή που ζουν στο έντερό μας, παίζουν σημαντικό ρόλο στην σωματική και ψυχική μας υγεία.Η ποικιλία αυτών των μικροβίων και οι αναλογίες τους, επηρεάζονται καθοριστικά από τον τρόπο ζωής μας και σκέψης μας, έτσι οι ερευνητές μελετούν, τη σχέση των μικροβίων αυτών με τη διατροφή μας, αφού η επαφή τους με αυτά είναι άμεση!Και οι πρώτες έρευνες έδειξαν αμέσως, πως το μικροβίωμα του εντέρου μας σχετίζεται με την λειτουργία του εγκεφάλου μας και για αυτό γίνονται προσπάθειες, μέσω αυτού, βελτίωσης ψυχικών νοσημάτων.Επίσης παρατηρήθηκε πως διατροφή μας, που επηρεάζει άμεσα τα μικρόβια του εντέρου, είναι σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισης του άγχους,της κατάθλιψης και του στρες της ζωής μας.Έτσι σε πρόσφατες μελέτες η προσοχή των ερευνητών στράφηκε στα "ζυμωμένα" τρόφιμα!Και τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα "ζυμωμένα" τρόφιμα, όπως η γιαούρτη αυξάνουν σημαντικά την ποικιλία των μικροβίων του εντέρου, ελαττώνουν τις φλεγμονώδεις πρωτεΐνες, ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας και γενικά τα "ζυμωμένα" τρόφιμα βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής του οργανισμού μας και βελτιώνουν πολλές του παθήσεις!Μελετώντας όλες τις προηγούμενες μελέτες οι ερευνητές στράφηκα κατ' αποκλειστικότητα στον Lactobacillus.Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια ανακάλυψαν πώς ο Lactobacillus, ένα βακτήριο που βρίσκεται στα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση και στη γιαούρτη, βοηθά τον οργανισμό να διαχειριστεί το στρες και συμβάλει στην πρόληψη της κατάθλιψης και του άγχους.Τα ευρήματα αυτά ανοίγουν την πόρτα σε νέες θεραπείες, όπως για τη θεραπεία του άγχους, της κατάθλιψης και άλλων καταστάσεων ψυχικής υγείας.Ο ρόλος του Lactobacillus στην ψυχική υγείαΗ νέα έρευνα του Alban Gaultier, Ph.D., και των συνεργατών του από την UVA είναι αξιοσημείωτη, διότι εντοπίζει το ρόλο του Lactobacillus, διαχωρίζοντάς τον από όλους τους άλλους μικροοργανισμούς που ζουν φυσικά μέσα και πάνω στο σώμα μας.Αυτοί οι οργανισμοί είναι συλλογικά γνωστοί ως μικροβίωμα και οι επιστήμονες προσπαθούν όλο και περισσότερο να τους στοχεύσουν για να καταπολεμήσουν τις ασθένειες και να βελτιώσουν την υγεία μας.Η νέα έρευνα της UVA αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός σε αυτή την προσπάθεια, παρέχοντας στους επιστήμονες μια καινοτόμο νέα προσέγγιση για την κατανόηση του ρόλου των μεμονωμένων μικροβίων που θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων θεραπειών για μια ευρεία ποικιλία ασθενειών, τόσο ψυχικών όσο και σωματικών."Η ανακάλυψή μας, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Lactobacillus που κατοικεί στο έντερό μας επηρεάζει τις διαταραχές της διάθεσης, συντονίζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα.Η έρευνά μας θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο προς την ανακάλυψη των πολυπόθητων θεραπευτικών ουσιών για το άγχος και την κατάθλιψη" δήλωσε ο Gaultier, του UVA’s Department of Neuroscience, the Center for Brain Immunology and Glia (BIG Center) and the TransUniversity Microbiome InitiativeΟ μικροβιόκοσμος και η κατάθλιψηΤα έντερά μας φιλοξενούν φυσικά αμέτρητα βακτήρια και μύκητεςΥπάρχουν περισσότεροι μικροοργανισμοί που ζουν μέσα και πάνω μας από ό,τι κύτταρα στο σώμα μας.Αυτό μπορεί να ακούγεται ενοχλητικό, ακόμη και ανησυχητικό, αλλά οι επιστήμονες συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί και οι ατελείωτες αλληλεπιδράσεις τους είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του ανοσοποιητικού μας συστήματος, την ψυχική μας υγεία και πολλές άλλες πτυχές της ευημερίας μας.Οι διαταραχές του μικροβιόκοσμου, είτε από ασθένεια,είτε από κακή διατροφή,είτε από άλλες αιτίες, είναι γνωστό ότι συμβάλλουν σε πολλές ασθένειες και βοηθούν ακόμη και στην εξάπλωση του καρκίνου.Έτσι, οι ερευνητές είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι τα τελευταία χρόνια σχετικά με τη δυνατότητα καταπολέμησης των ασθενειών με τη στόχευση του μικροβιώματος.Οι πρώτες προσπάθειες διαχείρησης της χλωρίδας του εντέρου με ευεργετικά βακτήρια, τα λεγόμενα προβιοτικά, είχαν μικτά αποτελέσματα.Ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος ήταν η απόλυτη πολυπλοκότητα του μικροβιώματος. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 39 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί μέσα στον καθένα μας, οπότε η προσπάθεια να κατανοήσουμε τι κάνουν συγκεκριμένα βακτήρια ή μύκητες - πόσο μάλλον αλληλεπιδρούν με όλους τους άλλους μικροοργανισμούς και τον ξενιστή τους - μπορεί να είναι σαν να προσπαθούμε να μετρήσουμε κόκκους άμμου στην παραλία.Καινοτόμος ερευνητική προσέγγισηΟ Gaultier και η ομάδα του υιοθέτησαν μια καινοτόμο προσέγγιση για να εστιάσουν συγκεκριμένα στους Lactobacilli.Προηγούμενη έρευνα από το εργαστήριο του Gaultier έδειξε ότι τα βακτήρια μπορούσαν να αντιστρέψουν την κατάθλιψη σε ποντίκια εργαστηρίου - ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο εύρημα. Ωστόσο, οι ερευνητές έπρεπε να καταλάβουν πώς."Γνωρίζαμε από την προηγούμενη έρευνά μας ότι οι Lactobacillus ήταν ευεργετικοί στη βελτίωση των διαταραχών της διάθεσης και χάνονταν μετά από ψυχολογικό στρες, αλλά οι υποκείμενοι λόγοι παρέμεναν ασαφείς, κυρίως λόγω των τεχνικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη μελέτη του μικροβιώματος".Ο Alban Gaultier και η ομάδα του αποφάσισαν να συνεχίσουν την έρευνά τους για την κατάθλιψη χρησιμοποιώντας μια συλλογή βακτηρίων, γνωστή ως Altered Schaedler Flora,η οποία περιλαμβάνει δύο στελέχη Lactobacillus και έξι άλλα βακτηριακά στελέχη.Με αυτή τη σπάνια χρησιμοποιούμενη βακτηριακή κοινότητα, η ομάδα μπόρεσε να δημιουργήσει ποντίκια τόσο με, όσο και χωρίς Lactobacillus, παρακάμπτοντας την ανάγκη για αντιβιοτικά."Η ανακάλυψή μας φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Lactobacillus που κατοικεί στο έντερό μας, επηρεάζει τις διαταραχές της διάθεσης, συντονίζοντας το ανοσοποιητικό σύστημα, η έρευνά μας θα ανοίξει το δρόμο προς την ανακάλυψη των πολυπόθητων θεραπευτικών ουσιών για το άγχος και την κατάθλιψη". Alban GaultierΠρωτοποριακά ευρήματαΣίγουρα, η τροποποιημένη χλωρίδα Schaedler παρήγαγε συναρπαστικά αποτελέσματα.Ο Alban Gaultier και οι συνεργάτες του ήταν σε θέση να εξηγήσουν ακριβώς πώς οι Lactobacillus επηρεάζουν τη συμπεριφορά και πώς η έλλειψη των βακτηρίων μπορεί να επιδεινώσει την κατάθλιψη και το άγχος.Οι Lactobacillus της οικογένειας Lactobaccillacea, διαπίστωσαν, διατηρούν τα επίπεδα ενός ανοσοδιαμεσολαβητή που ονομάζεται interferon gamma και ρυθμίζει την αντίδραση του οργανισμού στο στρες και βοηθά στην αποτροπή της κατάθλιψης.Οπλισμένοι με αυτές τις πληροφορίες, οι ερευνητές είναι έτοιμοι να αναπτύξουν νέους τρόπους πρόληψης και θεραπείας της κατάθλιψης και άλλων καταστάσεων ψυχικής υγείας στις οποίες οι Lactobacillus παίζουν σημαντικό ρόλο.Για παράδειγμα, οι ασθενείς που παλεύουν με την κατάθλιψη ή κινδυνεύουν από αυτήν θα μπορούσαν μια μέρα να λαμβάνουν ειδικά σχεδιασμένα προβιοτικά συμπληρώματα που θα βελτιστοποιούν τα επίπεδα του χρήσιμου Lactobacillus."Με αυτά τα αποτελέσματα στα χέρια μας, έχουμε νέα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης των προβιοτικών, τα οποία θα επιταχύνουν τις ανακαλύψεις για νέες θεραπείες και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούμε τώρα να διερευνήσουμε πώς η διατήρηση ενός υγιούς επιπέδου Lactobacillus και/ή interferon gamma θα μπορούσε να διερευνηθεί για την πρόληψη και τη θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης" δήλωσε η ερευνήτρια Andrea R. Merchak, Ph.D.Το μικροβίωμα του εντέρου μας αποτελείται από τρισεκατομμύρια βακτήρια, μύκητες και ιούς που κατοικούν στον πεπτικό σωλήνα.Αυτές οι κοινότητες είναι ευαίσθητες σε διαταραχές από περιβαλλοντικές εκθέσεις που κυμαίνονται από αλλαγές στη διατροφή μας έως ασθένειες.Η διαταραχή της κοινότητας των βακτηρίων που παράγουν γαλακτικό οξύ, Lactobaccillacea, έχει τεκμηριωθεί καλά σε διαταραχές της διάθεσης και έκθεση στο στρες.Οι επιστήμονες της UVA δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό Brain Behavior and Immunity. - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159123003343?via%3DihubΑναφορά: "Merchak, Samuel Wachamo, Lucille C. Brown, Alisha Thakur, Brett Moreau, Ryan M. Brown, Courtney R. Rivet-Noor, Tula Raghavan και Alban Gaultier, 3 Νοεμβρίου 2023, Brain, Behavior, and Immunity.DOI: 10.1016/j.bbi.2023.11.001Η ερευνητική ομάδα αποτελούνταν από τους Merchak,Samuel Wachamo,Lucille C. Brown,Alisha Thakur,Brett Moreau,Ryan M. Brown,Courtney Rivet-Noor,Tula Raghavan και Gaultier.Οι ερευνητές δεν έχουν κανένα οικονομικό συμφέρον στην εργασία.Το έργο υποστηρίχθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, επιχορηγήσεις T32 NS115657, T32 GM008136, F31 AI174782, T32 GM007267 και T32 GM148379, το Ίδρυμα της Οικογένειας Owens, την Οικογένεια Miller, την TransUniversity Microbiome Initiative της UVA και την Προεδρική Υποτροφία της UVA στις Νευροεπιστήμες.Η Διαπανεπιστημιακή Πρωτοβουλία για το Μικροβίωμα της UVA, ή TUMI, αποτελεί τον κεντρικό κόμβο για την έρευνα αιχμής του Πανεπιστημίου για το μικροβίωμα.Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διευρύνει την κατανόηση του μικροβιώματος για την καλύτερη θεραπεία και πρόληψη ασθενειών.μετάφραση και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr