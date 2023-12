Την ώρα που το κοινό παρακολουθεί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το «I'm a celebrity... Get my out of here!», η ομάδα παραγωγής του «Survivor» έχει ξεκινήσει να βλέπει τα άτομα που θα πλαισιώσουν το πετυχημένο ριάλιτι επιβίωσης που επιστρέφει τη νέα χρονιά.

Στις αρχές του 2024, το ριάλιτι που έχουν- αγαπήσει μικροί και μεγάλοι, που έχει αναδείξει κορυφαίους αθλητές αλλά και έχει γίνει η αφορμή για μεγάλους έρωτες θα κάνει πρεμιέρα με «δόξα και τιμή». Και λέμε δόξα αφού ουκ ολίγοι εν δυνάμει μαχητές έχουν δηλώσει συμμετοχή για να γίνουν μέρος του γνωστού παιχνιδιού που κάθε χρόνο εντυπωσιάζει το κοινό.

Σύμφωνα με το tv24 πάνω από 15.000 άτομα, άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και από όλα τα κοινωνικά στρώματα και κάθε μέρος της Ελλάδας και της Κύπρου, έχουν στείλει στο κανάλι του Φαλήρου αίτηση συμμετοχής καθώς και μια φωτογραφία τους, με την ελπίδα να επιλεγούν και τελικά να βρεθούν στις καταπράσινες παραλίες της Καραϊβικής, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ

. Τα πράγματα όμως δεν θα είναι εύκολα για όσους τελικά βρεθούν στην άλλη άκρη του κόσμου, αφού πληροφορίες αναφέρουν πως ο 11ος κύκλος (ξεκινώντας από το 2003 στη Μαλαισία) θα παιχτεί αλλιώς! Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και αναγκαστικών αποχωρήσεων, οι κανόνες θα γίνουν πολύ αυστηροί, ενώ οι πίστες θα ανέβουν σε βαθμό δυσκολίας. Με άλλα λόγια, λίγοι θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στους απαιτητικούς αγώνες μάχης. Οσοι όμως θα τα καταφέρνουν, δεν θα φτάνουν μόνο ένα βήμα πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο αλλά θα διεκδικούν και μεγάλα δώρα. Να θυμίσουμε πως πέρυσι το πρότζεκτ χάρισε μεταξύ άλλων και δύο αυτοκίνητα. Και ποιος θα είναι ο παρουσιαστής όλων των παραπάνω; Μα φυσικά ο Γιώργος Λιανός!

Κάθε «Survivor» που σέβεται τον εαυτό του εκτός από την ομάδα των μαχητών έχει και εκείνη των διάσημων. Και μπορεί η παραγωγή να κάνει από τώρα συσκέψεις για τους «Διάσημους» που θέλει να δει στον Αγιο Δομίνικο, ωστόσο, σε αυτή την ομάδα λέγεται πως θα συμπεριλάβει και παίκτες που άφησαν το στίγμα τους σε προηγούμενους κύκλους.

Προς το παρόν, τέσσερα είναι τα ονόματα που φαίνεται να βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Ατζούν Ιλιτζαλί και την ομάδα του. Και αυτοί , είναι: Η Κατερίνα Δαλάκα, νικήτρια του 7ου κύκλου, ο Αρης Σοιλέδης που έφτασε στην πηγή το 2022 αλλά δεν ήπιε νερό αφού του πήρε την νίκη μέσα από τα χέρια ο Στάθης Σχίζας, η Ασημίνα Χατζηανδρέου, το γνωστό σε όλους μας «βουνό» που πήρε την τρίτη θέση το 2022 και η Σοφιάννα Αβραμάκη, ένα από τα πιο σέξι κορίτσια που έχουν περάσει ποτέ από την άμμο της Καραϊβικής. Για να δούμε τελικά ποιος θα προχωρήσει σε συμφωνία με την παραγωγή αλλά κυρίως ποιος θα επικρατήσει των συμπαικτών του, γιατί στην πράξη, όπως λένε και οι παλιοί παίκτες, όλα είναι δυσκολότερα

Πηγή: tvnea.com