ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ,GETTY IMAGESΗ εταιρεία που έγινε πολύ γνωστή για την ιδέα της να ταξιδεύει τους ανθρώπους εκατοντάδες μίλια την ώρα μέσα από ένα κενό έχει κλείσει.Του Imran Rahman-JonesBBC NewsΟ στόχος του Hyperloop One, βασισμένος σε μια ιδέα του Elon Musk, ήταν να μειώσει δραματικά τους χρόνους ταξιδιού.Είχε λάβει στο παρελθόν υποστήριξη από τον ιδρυτή της Virgin, Ρίτσαρντ Μπράνσον, αλλά αποχώρησε πέρυσι.Η εταιρεία θα απολύσει το υπόλοιπο προσωπικό της μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.Η εταιρεία είχε υποσχεθεί μια νέα εποχή ταξιδιών υψηλής ταχύτητας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία μαγνητικής αιώρησης (maglev) -η οποία χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένα συστήματα μεταφοράς- μέσα σε ένα σωλήνα κενού.Αυτό θα μείωνε την τριβή και την αντίσταση του αέρα, επιτρέποντας στο τρένο να ταξιδεύει με ταχύτητες 700 mph (1.127 km/h).Επίσης, προοριζόταν να είναι πιο πράσινο από τις τρέχουσες μεταφορές υψηλής ταχύτητας.Ωστόσο, ενώ το Hyperloop One κατασκεύασε ορισμένα πρωτότυπα στην έρημο της Νεβάδα, το έργο σταμάτησε με ορισμένους ειδικούς να εκφράζουν αμφιβολίες για τις μηχανολογικές του προκλήσεις.Θα απαιτούσε την κατασκευή γιγάντιων σωλήνων σε όλη την ύπαιθρο και εντός των πόλεων.Είχε επίσης πρόβλημα με τις γωνίες - έτσι όλοι οι σωλήνες θα έπρεπε να είναι σε ευθεία γραμμή.ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ,GETTY IMAGESΠραγματοποιήθηκε μια δοκιμή του συστήματος f με δύο υπαλλήλους της εταιρείας το 2020 - η πρώτη επιτυχημένη βόλτα με επιβάτες χρησιμοποιώντας τεχνολογία hyperloop.Το pod έφτασε σε τελική ταχύτητα 107 mph (172km/h) στη δοκιμαστική διαδρομή 546yds (500m).Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε μια αλλαγή στρατηγικής το 2022, λέγοντας ότι θα επικεντρωθεί στη μεταφορά φορτίου αντί για ανθρώπους.Αυτή η αλλαγή ήρθε επίσης με μια ανακοίνωση για απώλεια 100 θέσεων εργασίας και ακολούθησαν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας αργότερα μέσα στο έτος.Μέχρι το τέλος του έτους, αναφέρθηκε ότι ο Richard Branson, ο οποίος ήταν πρόεδρος της εταιρείας, αποχωρούσε και η εταιρεία έχασε την έγκριση της Virgin.Η εταιρεία είχε επίσης υποστεί σκάνδαλο όλα αυτά τα χρόνια, με έναν προηγούμενο διευθυντή Ziyavudin Magomedov να φυλακίζεται στη Ρωσία με κατηγορίες υπεξαίρεσης.Ένας άλλος επενδυτής, ο Σέρβιν Πισεβάρ, αποχώρησε το 2017 αφού το Bloomberg ανέφερε καταγγελίες για σεξουαλική κακή συμπεριφορά.Οι πρωτότυποι λοβοί προωθούνται κατά μήκος μιας τροχιάς χρησιμοποιώντας τεχνολογία μαγνητικής αιώρησηςΤο αρχικό hyperloop βασίστηκε σε μια αναφορά που δημοσιεύτηκε από τον Elon Musk το 2013, η οποία πρότεινε την ιδέα της βολής καψουλών μέσω ενός σωλήνα με υψηλή ταχύτητα.Ο κ. Μασκ έχει τη δική του εταιρεία, την The Boring Company, η οποία ερευνά παρόμοια τεχνολογία χρησιμοποιώντας υπόγειες σήραγγες.Υπάρχουν επίσης άλλες παρόμοιες εταιρείες σε όλο τον κόσμο που συνεχίζουν να εργάζονται πάνω στο concept.Η DP World, η εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, η οποία κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο στο Hyperloop One, έχει έρθει σε επαφή για σχόλια.sidirodromikanea.blogspot.com