Ο δημοσιογράφος και τηλεκριτικός Γρηγόρης Μελάς σχολίασε την τηλεοπτική χρονιά μέχρι στιγμής μιλώντας στην Αφροδίτη Γραμμέλη και το Mega Καλημέρα.







«Ο Γιώργος Λιάγκας θέλει να υπάρχει παντού, το έχουμε σκεφτεί αυτό; Ο Γιώργος Λιάγκας δίνει αφορμές να σχολιάζεται κάθε μέρα σε σάιτ και εκπομπές. Ο λόγος του είναι εριστικός. Σε ωθεί να τον κρίνεις, διαφωνώντας ή συμφωνώντας. Το έχει πληρώσει που λέει την άποψή του γιατί κάποιες φορές ξεφεύγει. Υπάρχει ακόμα μέσα του ένα Λιαγκάκι που του λέει “πες αυτό”. Πιστεύω πως ο Γιώργος Λιάγκας δε θα μείνει στην πρωινή ζώνη του ANT1 του χρόνου γιατί υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες που η εκπομπή με την παρούσα δομή δεν μπορεί να τραβήξει. Θα τον δοκίμαζα σε μεσημεριανή ή απογευματινή εκπομπή», είπε.







Για την Μπέττυ Μαγγίρα

«Η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν ένα δυνατό χαρτί για τον ANT1 για ενεργοποίησε τη ζώνη του ΣΚ που ήταν νεκρή

. Είναι ένα ικανό άτομο που παραπαίει ανάμεσα στην παρουσίαση και το γκροτέσκο. Για μένα είναι σαν να παίζει έναν ρόλο. Αν χαλάρωνε και το έκανε πιο τηλεοπτικά θα ήταν πολύ καλό. Δυστυχώς και για την Μπέττυ δεν βγήκε το YFSF. Θα την έβλεπα στο καθημερινό πρωινό. Το σκέφτεται ο ΑΝΤ1. Ούτε ο Γιώργος Λιάγκας, ούτε η Μπέττυ Μαγγίρα θα ήθελαν να είναι μαζί σε εκπομπή όπως είχε ακουστεί από το κανάλι».







Για τη Φαίη Σκορδά

Για τη Φαίη Σκορδά: «Αν πάρεις ένα τηλεοπτικό προϊόν και παίζεις το ίδιο στις 8, στις 10, στις 12 κάνεις κάτι λάθος. Είναι διαφορετικό το κοινό κάθε ώρα. Την άποψή μου λέω. Όταν δε κάνεις το προιόν στις 12 και ο τηλεθεατής έχει παρακολουθήσει από τις 8 we have got a problem».







Για τους καβγάδες στην τηλεόραση

Για τους τσακωμούς στην τηλεόραση ο Γρηγόρης Μελάς υπογράμμισε πως, «ούτε το 2094 δε θα σταματήσουν να τσακώνονται όλοι μεταξύ τους στην τηλεόραση. Προς το παρόν η τηλεόραση συντηρείται από αυτό και έτσι θα συνεχίσει να τρώει από τις σάρκες της. Αν ήταν μυθοπλασία θα λέγαμε κατάλληλο από 15 ετών και πάνω, περιέχει ακατάλληλες εκφράσεις και σκηνές βίας. Η τηλεόραση αυτοκαταστρέφεται. Πρέπει και οι τηλεθεατές να κρατάνε ένα επίπεδο. Ας γίνουμε λίγο πιο αγαπησιάρηδες».

Πηγή: tvnea.com