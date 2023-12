Η Barking Well Media εξετάζει και το ενδεχόμενο να στήσει ένα «Celebrity Big Brother» χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του «Fame Story» μέσα από τη συχνότητα του Open ωστόσο τα δικαιώματα του πρώτου ριάλιτι της παγκόσμιας τηλεόρασης δεν έχουν ακόμη κλειστεί.

Προς το παρόν ο Νίκος Κοκλώνης προετοιμάζει την επιστροφή του «Just the two of us» που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα γίνει τον Μάρτιο από τον Alpha.

Πηγή: tvnea.com