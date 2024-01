2024-01-15 10:40:04

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος φαίνεται πως συνεχίζει να ψάχνει την πόρτα για την επιστροφή του στην ελληνική τηλεόραση.



Ο επιτυχημένος ραδιοφωνικός παραγωγός ακούστηκε για πολλά πρότζεκτ αυτό το καλοκαίρι. Από τηλεπαιχνίδια όπως το 5×5 αλλά και συμπαρουσιαστής του Γιώργου Λιανού στο «Ι΄m a celebrity… get me out of here», o Φάνης Λαμπρόπουλος έχει φλερτάρει πολύ με διάφορα πρότζεκτ τους τελευταίους μήνες.



Ωστόσο, σύμφωνα με όσα γράφει η RealNews, ο παρουσιαστής βρίσκεται πολύ κοντά στη συνεργασία με το Open. Ο ίδιος έχει πολύ καλές σχέσεις με υψηλόβαθμο στέλεχος του σταθμού με τις δύο πλευρές να εξετάζουν πιθανή συνεργασία. Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα ο Λαμπρόπουλος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του καναλιού φουντώνοντας τις φήμες για την έναρξη δικής του εκπομπής.



