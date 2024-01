2024-01-15 11:05:04

Το Just the 2 of us έχει μπει σε τροχιά συζητήσεων για την επιστροφή του και ο Νίκος Μουτσινάς φημολογείται πως θα συμμετέχει στον νέο κύκλο της εκπομπής του Νίκου Κοκλώνη.



Σύμφωνα με τη RealNews που κυκλοφορεί, ο νέος κύκλος συζητιέται να βγει στον αέρα μέσα στον Μάρτιο στον Alpha. Οι τελικές οικονομικές λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες ενώ ήδη έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της παραγωγής του φαντασμαγορικού σόου.



Οι τέσσερις κριτές που είδαμε στον τελευταίο κύκλο δύσκολο θα μετακινηθούν από τη θέση τους και έτσι Δέσποινα Βανδή, Καίτη Γαρμπή, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής θα επιστρέψουν μαζί με το σόου.



Την ίδια ώρα όμως ο Νίκος Μουτσινάς φημολογείται πως έχει συμφωνήσει για να μπει και αυτός σε θέση κριτή βάζοντας ακόμη μία καρέκλα δίπλα στους προαναφερθείς. Το «φλερτ» της Barking Well με τον αγαπημένο παρουσιαστή έχει ξεκινήσει από πέρσι ενώ η τελευταία κρούση από τον Κοκλώνη φαίνεται πως ήρθε μέσα στο Δεκέμβριο.



Όσον αφορά τους τραγουδιστές που θα συνοδεύουν τους διαγωνιζόμενους ονόματα όπως η Άντζυ Σαμίου, ο Λάμπης Λιβιεράτος και ο Βασίλης Τερλέγκας βρίσκονται στο στόχαστρο.



Πηγή: tvnea.com



