Μέσα στο 2023 ο Καναδάς ανακάλεσε 45 μάρκες ενεργειακών ποτών, μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι ένας 21χρονος άνδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο που έπασχε από ανεξήγητη νεφρική ανεπάρκεια, είχε ιστορικό κατανάλωσης ενεργειακών ποτών, τον Μάρτιο του 2022 ένας πατέρας κατηγόρησε ενεργειακό ποτό για τον θάνατο του γιού του, η κατανάλωση ενεργειακών ποτών αυξάνει τις πιθανότητας κατανάλωσης αλκοόλ στο εγγύς μέλλον, δυναμώνουν οι φωνές κατά των ενεργειακών ποτών, συστάσεις από τις Ισπανικές αρχές για την κατανάλωση ενεργειακών ποτών, και δεύτερος θάνατος από τη λεμονάδα με υψηλή καφεΐνη, εκκλήσεις για απαγόρευσή τους σε ανήλικους στις ΗΠΑ Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ειδήσεις για τα ενεργειακά ποτά στα τέλη του 2023, και τονίζουν τον κίνδυνο από την κατανάλωση ενεργειακών ποτών κυρίως από παιδιά και εφήβους.Ορισμένες χώρες προσπάθησαν να ρυθμίσουν την κατανάλωση ενεργειακών ποτών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης πωλήσεων σε άτομα κάτω των 18 ετών - Λιθουανία και Λετονία και του περιορισμού των πωλήσεων μόνο από φαρμακεία.Το 2018, ο Jamie Oliver ξεκίνησε την εκστρατεία EDs are #NotForChildren, με αποτέλεσμα πολλά σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου να επιβάλλουν εθελοντική απαγόρευση πωλήσεων σε άτομα κάτω των 16 ετών.Ταυτόχρονα αυξάνεται στην Ελλάδα η παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων, που στις ακραίες περιπτώσεις οδηγεί σε συλλήψεις και κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και στις πιο απλές σε bulling με ανεπανόρθωτα ψυχικά τραύματα.Νέα επιστημονική ανασκόπηση συνδέει ξεκάθαρα την παραβατική συμπεριφορά παιδιών εφήβων και νέων με την κατανάλωση ενεργειακών ποτών.Στη νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Public Health, έγινε ανασκόπηση για τις επιπτώσεις στην υγεία και τη στάση των καταναλωτών.Οι ερευνητές διεξήγαγαν συστηματική αναζήτηση σε εννέα βάσεις δεδομένων (ASSIA, CINAHL, Cochrane Library, DARE, Embase, ERIC, MEDLINE, PsycINFO και Web of Science) από όπου ανέκτησαν πρωτότυπα άρθρα που ανέφεραν τις επιπτώσεις των ενεργειακών ποτών (EDs) που βιώνουν τα παιδιά και οι νέοι μέχρι την ηλικία των 21 ετών.Η μελέτες δημοσιεύθτηκαν από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2022.Η μελέτη έδειξε πως τα αγόρια καταναλώνουν ενεργειακά ποτά, πολύ περισσότερο από τα κορίτσια και πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωση EDs, και του καπνίσματος, της χρήσης αλκοόλ, της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος, της χρήσης άλλων ουσιών και των προθέσεων για έναρξη αυτών των συμπεριφορών.Η αναζήτηση νέων αισθήσεων και οι παραβατικές και βίαιες συμπεριφορές συσχετίστηκαν θετικά με την κατανάλωση EDs, όπως και η μικρή διάρκεια και κακή ποιότητα ύπνου και η χαμηλή επίδοση στο σχολείο.Οι πρόσθετες επιπτώσεις στην υγεία που σημειώθηκαν στην ενημερωμένη ανασκόπηση περιελάμβαναν αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας, ψυχολογική δυσφορία, συμπτώματα διαταραχής ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας, καταθλιπτικές συμπεριφορές, και καταστάσεις πανικού, αλλεργικές ασθένειες, αντίσταση στην ινσουλίνη, οδοντική τερηδόνα και διαβρωτική φθορά των δοντιών.Επιπλέον οι έφηβοι με χαμηλότερους βαθμούς, χαμηλή γονική παρακολούθηση ή κακές επιρροές από τους συνομηλίκους τους έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο πιθανό να καταναλώνουν ED.Ένας εύλογος μηχανισμός για τις επιπτώσεις των ED στην υγεία και τη συμπεριφορά έχει αποδοθεί στην καφεΐνη.Η καφεΐνη, σε συνδυασμό με τη ζάχαρη και άλλα συστατικά με διεγερτικές ιδιότητες, θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική υγεία των παιδιών και των νέων.Αυτό το έγγραφο διευρύνει τη βάση τεκμηρίωσης ότι η κατανάλωση ενεργειακών ποτών από παιδιά και νέους θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στη σωματική, ψυχική, συμπεριφορική, εκπαιδευτική και γενική υγεία τους.Τα αποτελέσματα ενισχύουν τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κατανάλωσης EDs και παρέχουν τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα ενδιαφερόμενα μέρη.Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για ρυθμιστική πολιτική και περιορισμό της κατανάλωσης ενεργειακών ποτών μεταξύ των παιδιών και των νέων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των πωλήσεων και του περιορισμού της άμεσης διαφήμισης σε νεότερες ηλικιακές ομάδες.Για να διαβάσετε τη μελέτη πατήστε ΕΔΩhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350623003189?via%3DihubΑναφορά: C. Ajibo, A. Van Griethuysen, S. Visram, A.A. Lake, Consumption of energy drinks by children and young people: a systematic review examining evidence of physical effects and consumer attitudes, Public Health, 2024, ISSN 0033-3506, https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.08.024.read more:https://cibum.gr/nea/energeiaka-pota-nea-meleti-epivevaionei-tin-schesi-me-tin-paravatiki-symperifora-ton-efivon-kai-ochi-mono/