Στη Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη της Intel στην Ταϊπέι, επιβεβαιώθηκαν επίσημα οι μακροχρόνιες φήμες σχετικά με την υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης Copilot της Microsoft που λειτουργεί τοπικά σε υπολογιστές αντί για το σύννεφο. Στελέχη της Intel, σε μια συνεδρία με το Tom's Hardware, αποκάλυψαν ότι τα στοιχεία του Copilot θα εκτελούνται σύντομα τοπικά στους υπολογιστές. Επιπλέον, τόνισαν την απαίτηση απόδοσης 40 TOPS (Trillions or Tera Operations per Second) για τη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) στους υπολογιστές TN επόμενης γενιάς, ρίχνοντας φως στο εξελισσόμενο τοπίο των υπολογιστών AI.

Τα σχέδια της Microsoft για τα TN PCs ήταν σχετικά αδιευκρίνιστα μέχρι τώρα, με την Intel να παίρνει τα ηνία και να ανακοινώνει τον νέο ορισμό ενός TN PC που αναπτύσσουν από κοινού οι δύο εταιρείες

. Αυτός ο ορισμός ορίζει τη συμπερίληψη μιας NPU, μιας CPU, μιας GPU, του Copilot της Microsoft και ενός φυσικού πλήκτρου Copilot απευθείας στο πληκτρολόγιο. Ενώ τα PC που πληρούν αυτά τα κριτήρια είναι ήδη διαθέσιμα, η Intel έδωσε πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, υπονοώντας μια προοδευτική εξέλιξη προς την κατεύθυνση των ενισχυμένων δυνατοτήτων AI. Ειδικότερα, η NPU Meteor Lake της Intel προσφέρει έως και 10 TOPS για την NPU, ενώ η ανταγωνιστική πλατφόρμα Ryzen Hawk Point της AMD διαθέτει μια NPU με 16 TOPS, οι οποίες και οι δύο υπολείπονται της απαίτησης των 40 TOPS. Η Qualcomm θα διαθέσει τα συχνά καθυστερημένα X Elite chips της με 45 TOPS απόδοσης στην αγορά αργότερα φέτος.

Ο αντιπρόεδρος του Client Computing Group της Intel, Todd Lewellen, υπογράμμισε τη σημασία της εμπειρίας του πελάτη στη διαμόρφωση αυτών των πλατφορμών. Η επιμονή της Microsoft στην εκτέλεση του Copilot στην NPU και όχι στην GPU αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και της συνολικής απόδοσης του συστήματος. Παρά τον ανταγωνισμό στις επιδόσεις NPU TOPS από την AMD και την Qualcomm, η Intel επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει κάθε τμήμα της αγοράς TN με τους επερχόμενους επεξεργαστές Lunar Lake, προσφέροντας τρεις φορές περισσότερες επιδόσεις TN από τα υπάρχοντα τσιπ.

Καθώς ο κλάδος προετοιμάζεται για έναν πιθανό πόλεμο TOPS τόσο στην ανάπτυξη πυριτίου όσο και στο μάρκετινγκ, η εστίαση παραμένει στην προώθηση των δυνατοτήτων TN με παράλληλη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και της εμπειρίας του χρήστη. Με τον οδικό χάρτη της Intel να υπόσχεται σημαντικές βελτιώσεις στις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά AI, η κούρσα προς την επίτευξη 100 εκατομμυρίων υπολογιστών TN μέχρι το 2025 φαίνεται πιο απτή από ποτέ, παρουσιάζοντας τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία και ανάπτυξη λογισμικού στο οικοσύστημα AI.

