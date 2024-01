botanologia

Μαϊντανός - και η διατροφική του αξία είναι μάλλον υποτιμημένη και πολλοί από εμάς νομίζουν ότι έχει ρόλο διακοσμητικό στα πιάτα μας.Δεν είναι όμως έτσι.Ας δούμε δυό-τρεις εφαρμογές του πριν δούμε όλες τις πληροφορίες αυτού του διατροφικού “θησαυρού”Λοιπόν, το μαϊντανό εκτός από φρέσκο μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και σε αποξηραμένη μορφή.Χρησιμοποιούμε όλα τα μέρη του βοτάνου,τα φύλλα,τους βλαστούς,τη ρίζα καιτους καρπούς.Μπορούμε να τον αποξηράνουμε μόνοι μας εάν έχουμε το φυτό σε γλάστρες μας ή να τον προμηθευτούμε από καταστήματα βοτάνων.Τον χρησιμοποιούμε για την παρασκευή εγχυμάτων και αφεψημάτων.Τα εγχύματα και τα αφεψήματα με μαϊντανό έχουν:-. διουρητική δράση - συμβάλλουν στην αποβολή περίσσειας ύδατος,-. αποτοξινωτική δράση - υψηλή περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών ενώσεων, που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων μας από βλάβες που προκαλούνται από δυνητικά επιβλαβή μόρια, γνωστά ως ελεύθερες ρίζες.Τα αντιοξειδωτικά θεωρείται ότι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υγεία και την ασθένεια, με ορισμένες έρευνες να δείχνουν ότι θα μπορούσαν να προστατεύσουν από χρόνιες παθήσεις όπως οι καρδιακές παθήσεις,ο διαβήτης και ο καρκίνος.Σύμφωνα με μια μελέτη σε δοκιμαστικό σωλήνα, το εκχύλισμα μαϊντανού μπόρεσε να αποτρέψει τη βλάβη του DNA και να εμποδίσει την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων - κυρίως λόγω της περιεκτικότητάς του σε αντιοξειδωτικά.Ειδικότερα, ο μαϊντανός είναι μια καλή πηγή flavonoids,carotenoids,ascorbic acid, και tocopherol-. τονωτική δράση - τονώνουν τον οργανισμό μας,-. αποχρεμπτική δράση - ανακουφίζουν από τα κρυολογήματα και τον βήχαΕπίσης:-. καταστέλλουν την όρεξη - συμβάλλουν στην απώλεια βάρους-. καταπολεμούν την κυτταρίτιδα - μας χαρίζουν απαλό και νεανικό δέρμα και-. ευνοούν την πέψη των τροφών.-. έχουν διουρητική δράση, ο μαϊντανός είναι φυσικό διουρητικό, ο μαϊντανός μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ούρησης, στη μείωση της απέκκρισης ασβεστίου και στην αύξηση της οξύτητας των ούρων για να βοηθήσει στη θεραπεία των λίθων στα νεφρά, ωστόσο, η έρευνα σε ανθρώπους είναι περιορισμένη.-. έχουν αντιδιαβητική δράση, σε πολλά μέρη του κόσμου ο μαϊντανός χρησιμοποιείται ως φυσικός τρόπος για να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένες πρόσφατες μελέτες επιβεβαίωσαν ότι το τσάι μαϊντανού μπορεί να έχει αντιδιαβητικές ιδιότητες και θα μπορούσε να βοηθήσει στην υποστήριξη του καλύτερου ελέγχου του σακχάρου στο αίμα.-. ο μαϊντανός είναι καλή πηγή βιταμίνη C, το έγχυμα μαϊντανού είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, τη σύνθεση κολλαγόνου, την επούλωση πληγών, την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και το σχηματισμό οστών.Στην πραγματικότητα, μια μερίδα 1/4 φλιτζανιού,15gr παρέχει σχεδόν 20mg βιταμίνης C - περίπου το 22% της συνιστώμενης ημερήσιας αξίας-. έχουν αντικαρκινική δράση, το ρόφημα του μαϊντανού είναι φορτωμένο με αντιοξειδωτικά και ενώσεις που καταπολεμούν τον καρκίνο.Η apigenin, ένα φλαβονοειδές του μαϊντανού, έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει την ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων σε μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνεςΗ Luteolin είναι ένα άλλο φλαβονοειδές στον μαϊντανό που μπορεί να καταστείλει την ανάπτυξη όγκων, βοηθώντας έτσι στην πρόληψη του καρκίνου, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες σε δοκιμαστικούς σωλήνεςΕπιπλέον, μια μελέτη σε δοκιμαστικό σωλήνα διαπίστωσε ότι το εκχύλισμα μαϊντανού ήταν σε θέση να αποτρέψει τη βλάβη του DNA και να μειώσει την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων του μαστού κατά 41%Έτσι λοιπόν ας αφεθούμε σε ένα δροσιστικό και απλό έγχυμα μαϊντανού, ένα απολαυστικό ρόφημα που μπορεί να παρασκευαστεί σε μόλις 5 λεπτά.Αυτό το απλό αλλά νόστιμο ρόφημα είναι ιδανικό για να το απολαύσουμε όποια ώρα ή μέρα θέλουμε, με εξαίρεση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.Τι χρειάζομαι και πως εργάζομαι:1 κουταλιά της σούπας πρόσφατα αποξηραμένο μαϊντανό500ml νερό-. σε ένα μικρό δοχείο βράζω το 5 νερό μου-. μόλις αρχίζει να κοχλάζει το νερό το αποσύρω από το μάτι της κουζίνας μου και ρίχνω το βότανό μου!-. σκεπάζω το δοχείο μου και-. το αφήνω για δεκαπέντε με είκοσι περίπου λεπτά να εκχειλιστούν το βότανό μου στο καυτό νερό.-. και το ρόφημά μου είναι έτοιμο να το γευτούμε.Το ρόφημά μου αυτό είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά και έχει την δύναμη να αναζωογονεί τον κουρασμένο μας οργανισμό.Πολλές φορές προσθέτω το χυμό ενός λεμονιού και θαλασσινό αλάτι και έχω ένα πάνγευστο και θρεπτικότατο ρόφημα ενισχυμένο κατά πολύ!Το έγχυμά μου βοηθάει και στη βελτίωση του μεταβολισμού μας, ηρεμεί την κοιλιά μας και ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να ενισχύσουμε τη συνολική μας ευεξία.Απλά να θυμόμαστε πως δεν είναι κατάλληλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.όλοι μπορούμε και πρέπει να είμαστε υγιείς!!!ας θυμηθούμε και:Ο μαϊντανός δεν είναι απλά "μαϊντανός" στα πιάτα μαςΟι δράσεις των βοτάνων: Μαϊντανός και αγριοράδικο, δύο ισχυρά τονωτικά βόταναΑντιμετώπιση της κούρασης και της εξάντλησης με ένα γευστικότατο ρόφημα μαϊντανού και αγριοράδικου