Καλλιτεχνική απεικόνιση του αερίου υδρογόνου που παρατηρήθηκε στον γαλαξία J0613+52. Τα χρώματα υποδεικνύουν την πιθανή περιστροφή του αερίου σε σχέση με τον παρατηρητή (κόκκινο=απομάκρυσνη, μπλε=προσέγγιση)

Ο «κενός» γαλαξίας ονομάζεται J0613+52 και ανακαλύφθηκε τυχαία από το ραδιοτηλεσκόπιο Green Bank στη Δυτική Βιρτζίνια κατά την μελέτη του ουδέτερου ατομικού υδρογόνου (HI) σε γαλαξίες LSB(=Low Surface Brightness). Σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο γνωστό αντικείμενο στο σύγχρονο σύμπαν, φαίνεται να μην περιέχει άστρα. Ο γαλαξίας – μια τεράστια ποσότητα σκόνης και αερίων χαμένη στο διάστημα – έχει μάζα όση ο Γαλαξίας μας και είναι αόρατος με γυμνό μάτι. Η ανακάλυψη θα μπορούσε να «ανατρέψει όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τον σχηματισμό γαλαξιών», λέει ο Pieter van Dokkum, αστροφυσικός από το Πανεπιστήμιο του Yale.

Στον γαλαξία αερίων J0613+52 προς το παρόν δεν παρατηρήθηκε σχηματισμός άστρων όπως θα περίμενε κανείς, ίσως γιατί το αέριό του είναι πολύ διάχυτο. Ταυτόχρονα, βρίσκεται πολύ μακριά από άλλους γαλαξίες, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενεργοποίηση του σχηματισμού άστρων διαμέσου συγκρούσεων. Ο γαλαξίας J0613+52 φαίνεται να είναι τόσο αδιατάρακτος όσο και ανεπαρκώς ανεπτυγμένος. Θα μπορούσε να είναι η πρώτη ανακάλυψη ενός κοντινού γαλαξία που συνίσταται από αρχέγονο αέριο.

Τελικά για το αντικείμενο J0613+52, υπάρχουν πολύ περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Μια πλήρης έρευνα των γαλαξιών LSB από ένα εξαιρετικά ευαίσθητο όργανο όπως το τηλεσκόπιο Green Bank θα μπορούσε να αποκαλύψει περισσότερα για τέτοιου είδους αντικείμενα.

Πηγή: https://physicsgg.me/

