2024-01-30 09:54:59
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια.
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 10,6
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 9,0
ΣΗΜΕΡΑ 12,2
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 18,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 17,3
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 12,4
ΕΡΤ NEWS 5,6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,1
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 12,5
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 10,5
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 8,5
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 9,7
FAY S TIME 11,7
BREAKFAST@STAR 12,2
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 14,7
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 3,3
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 4,6
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 10,3
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 12,7
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 11,8
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 9,6
T-LIVE 9,2
ΕΛΕΝΗ 8,3
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 11,2
SHOPPING STAR 8,8
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 1,5
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 7,2
MY STYLE ROCKS 8,0
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,0
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,2
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 13,6
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 4,4
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 4,6
LIVE NEWS 13,1
THE CHASE 19,5
CASH OR TRASH 12,3
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,4
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 6.5
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 10,8
ALPHA NEWS 10,2
OPEN NEWS 3,6
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,6
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 18,9
STAR NEWS 13,4
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,9
ΗΛΕΚΤΡΑ 5,2
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 23,7
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 9,6
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 1,5
SWITCH 5,2
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 16,5
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 11,0
THE 2NIGHT SHOW 15,4
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 13,1
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 8,4
ΣΑΣΜΟΣ 13,6
SURVIVOR 12,6
MASTERCHEF 19,5
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 2,4
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ 4,1
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 7,3
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης ανα ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 10,6
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 9,0
ΣΗΜΕΡΑ 12,2
HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA 18,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 5,0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 17,3
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 12,4
ΕΡΤ NEWS 5,6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,1
ΠΡΩΙΝΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
SUPER KATERINA 12,5
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 10,5
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 8,5
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 9,7
FAY S TIME 11,7
BREAKFAST@STAR 12,2
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 14,7
ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ 3,3
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 4,6
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 10,3
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 12,7
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 11,8
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 9,6
T-LIVE 9,2
ΕΛΕΝΗ 8,3
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 11,2
SHOPPING STAR 8,8
ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 1,5
Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 7,2
MY STYLE ROCKS 8,0
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,0
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,2
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5X5 13,6
ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 4,4
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 4,6
LIVE NEWS 13,1
THE CHASE 19,5
CASH OR TRASH 12,3
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,4
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ 6.5
ΖΩΝΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- ΣΕΙΡΩΝ
Ειδήσεις 7μ.μ.
ΑΝΤ1 NEWS 10,8
ALPHA NEWS 10,2
OPEN NEWS 3,6
ΕΡΤ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,6
Ειδήσεις 8μ.μ.
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 18,9
STAR NEWS 13,4
ΣΚΑΪ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,9
ΗΛΕΚΤΡΑ 5,2
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 23,7
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 9,6
LA PROMESA: Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ 1,5
SWITCH 5,2
PRIME TIME ΖΩΝΗ
Η ΜΑΓΙΣΣΑ 16,5
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 11,0
THE 2NIGHT SHOW 15,4
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 13,1
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 8,4
ΣΑΣΜΟΣ 13,6
SURVIVOR 12,6
MASTERCHEF 19,5
3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 2,4
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ 4,1
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 7,3
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
Πηγή: tvnea.com
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