2026-11-28 09:50:17

Το «Happy Day στον Alpha» κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 17,7% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 16,2%, ενώ το «Stars System» βρέθηκε στην τρίτη θέση με 10,3%.



Η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 8,1%, με το «Καλημέρα Ελλάδα» να ακολουθεί στο 8,0%. Το «Σήμερα» σημείωσε 7,6%, ενώ το «Νωρίς Νωρίς» έκλεισε τη ζώνη με 7,4%.



Πηγή: tvnea.com



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