Η διάσχιση της ερήμου μπορεί τώρα να γίνει πολύ λαμπερή! Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Saudi Arabia Railways (SAR) σύναψε πρόσφατα συμφωνία 200 εκατομμυρίων ριάλ Σαουδικής Αραβίας (53,33 εκατομμύρια δολάρια) με την ιταλική εταιρεία φιλοξενίας Arsenale Group για την κυκλοφορία του πρώτου πολυτελούς τρένου στο βασίλειο της Μέσης Ανατολής..travelstyle.grΗ Σαουδική Αραβία άνοιξε επίσημα τις πόρτες της στους διεθνείς τουρίστες σε μια «ιστορική στιγμή» το 2019 και το βασίλειο της Μέσης Ανατολής έχει κάνει όλες τις στάσεις για να δελεάσει τους επισκέπτες από τότε μέχρι και σήμερα.Ο προορισμός έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από τουριστικές επενδύσεις υψηλού προφίλ τα τελευταία χρόνια – ανάμεσά τους μια πόλη πρότυπο 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην έρημο της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας.Τώρα η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό την αργή κίνηση ταξιδιού, μεταβαίνοντας στην αγορά των πολυτελών τρένων.«Κρουαζιέρα με τρένο πολυτελείας»Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, το νέο τρένο πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στα τέλη του 2025, το Dream of the Desert (Το όνειρο της ερήμου) θα προσφέρει ταξίδια «πολυτελή με τρένο» από την πρωτεύουσα του Ριάντ στο Κουραγιάτ, το οποίο βρίσκεται κοντά στα βόρεια σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η SAR.Η διαδρομή μήκους 1.300 χιλιομέτρων θα εκτείνεται στα εκπληκτικά τοπία της ερήμου της Σαουδικής Αραβίας.Με σχέδιο εμπνευσμένο από το «σαουδικό στυλ και παράδοση», τα «πλήρως προσαρμοσμένα» τρένα, που αποτελούνται από 40 πολυτελείς καμπίνες, βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με τις κρατήσεις να έχουν προγραμματιστεί να ανοίξουν στο τέλος του έτους.Τα ταξίδια μιας ή δύο διανυκτερεύσεων θα είναι διαθέσιμα για κράτηση, με μέγιστη χωρητικότητα 82 επιβατών, σύμφωνα με τον Πάολο Μπαρλέτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Arsenale.«Οι αρχικές φάσεις παραγωγής των βαγονιών Dream of the Desert στην Ιταλία ξεκίνησαν πρόσφατα και ανυπομονούμε για το ντεμπούτο του πρώτου τρένου μας στο βασίλειο τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Barletta.«Πιο πράσινη επιλογή»Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να εισέλθει στην αγορά των πολυτελών τρένων έρχεται καθώς η ζήτηση για τρένα υψηλής ταχύτητας και πολυτελείς «σιδηροδρομικές διαδρομές» συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο.Πολλές χώρες έχουν επενδύσει εκατομμύρια, ή δισεκατομμύρια σε ορισμένες περιπτώσεις, σε νέες υποδομές, καθώς οι πελάτες αναζητούν πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τα ταξίδια μικρών αποστάσεων ή/και τους αποκλεισμένους αυτοκινητόδρομους.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει δεσμευτεί με 30 δισεκατομμύρια δολάρια για σιδηροδρομικά έργα και αναβαθμίσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, η Γαλλία σχεδιάζει να ενισχύσει το σιδηροδρομικό της δίκτυο επενδύοντας περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ (106 δισεκατομμύρια δολάρια) σε σιδηροδρομικά ταξίδια μέχρι το 2040.Η υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει ένα χρόνο περίπου μετά το « Orient Express – La Dolce Vita», μια συνεργασία μεταξύ του Ομίλου Arsenale και του Ομίλου Accor.Οι αποδόσεις του τρένου με 11 βαγόνια, που αντλούν έμπνευση από την περίοδο “La Dolce Vita” της δεκαετίας του 1960, αποκαλύφθηκαν το 2021, μαζί με το απίστευτα πολυτελές εσωτερικό τους, με 12 “deluxe καμπίνες”, 18 σουίτες, μια “Honour Suite” και ένα εστιατόριο.«Τα ταξίδια με τρένο αντιπροσωπεύουν την πιο πράσινη επιλογή μεταφοράς, ενισχύοντας τα ταξίδια σε μεγάλες πόλεις καθώς και σε μικρομεσαίες τοποθεσίες με ελκυστικά πολιτιστικά αξιοθέατα και τοπία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Luigi Corradi, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Trenitalia, μέλος της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Ιταλίας Ferrovie dello Stato.Τα νέα για την επικείμενη άφιξη του Dream of the Desert έρχονται σχεδόν έξι χρόνια μετά την έναρξη του σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας Haramain της Σαουδικής Αραβίας, που συνδέει τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας με το διεθνές αεροδρόμιο King Abdulaziz στη Τζέντα, το 2018.Επενδύσεις σε υποδομέςΜε τρένα ταχυτήτων έως και 300 km/h (186 mph), το σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να εκτείνεται τελικά σε όλο το βασίλειο της Μέσης Ανατολής.Βελτιώσεις γίνονται επίσης σε υφιστάμενες γραμμές στα βορειοδυτικά της χώρας, με περισσότερες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας να ακολουθούν.Τον Ιανουάριο του 2022, ο υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας Khalid al-Falih ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή 8.000 χιλιομέτρων (4.970 μίλια) σιδηροδρόμων σε ολόκληρη τη χώρα.Και περισσότερες εξελίξεις είναι πιθανό να ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το βασίλειο της Μέσης Ανατολής προχωρά με πλήρη ώθηση στην προσπάθειά του να τονώσει τον τουριστικό του τομέα, να διαφοροποιήσει την οικονομία του και να μειώσει την εξάρτησή του από τα έσοδα από το πετρέλαιο.Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από 800 δισεκατομμύρια δολάρια στον τουρισμό τα επόμενα 10 χρόνια, με στόχο να προσελκύσει 70 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες ετησίως μέχρι το 2030.Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν έναν ολοκαίνουργιο πολυτελή προορισμό αναγέννησης τουρισμού κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας και τη φουτουριστική πόλη NEOM, η οποία χτίζεται από την αρχή στην έρημο της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας.Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούςΣύμφωνα με τον UNWTO , η χώρα ανέφερε αύξηση 56% στις διεθνείς αφίξεις το 2023 από τα προ-πανδημικά επίπεδα του 2019.Η Saudi Railway Company έχει δεσμευτεί για ένα κυβερνητικό πρόγραμμα γνωστό ως Saudi Vision 2030 με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας την επόμενη δεκαετία, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτιστικού τομέα «είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της».Ο διευθύνων σύμβουλος της SAR, Bashar bin Khaled Al Malik, λέει ότι πιστεύει ότι το Dream of the Desert θα αποδειχθεί σημαντική προσθήκη στην εταιρεία, προσφέροντας τόσο στους επισκέπτες όσο και στους κατοίκους την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερες από τις περιοχές του βασιλείου «μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολυτελών υπηρεσιών μεταφορών.”Έτσι, το Dream of the Desert θα είναι αρκετά εντυπωσιακό για να ανταγωνιστεί το Orient Express – La Dolce Vita, Venice Simplon-Orient-Express, που εκτελεί δρομολόγια από το Λονδίνο στη Βενετία, ή ακόμα και το Seven Stars στο Kyushu, ένα από τα πιο πολυτελή τρένα της Ιαπωνίας.Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Αλλά είναι σαφές ότι η SAR έχει μεγάλες ελπίδες για τη φιλόδοξη ιδέα.«Η υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της SAR και της Arsenale πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς την εισαγωγή μιας νέας προσφοράς στην τουριστική αγορά με εμπειρία πολυτελών ταξιδιών με τρένο», είπε ο Al Malik.







sidirodromikanea.blogspot.com