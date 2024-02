2024-02-10 10:25:04

Τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήθελε να κάνει ξανά εκπομπή με τη Μαρία Μπακοδήμου αποκάλυψε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στο Action 24.



«Δεν νομίζω ότι θα έκανα ξανά οτιδήποτε έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος. To βλέπεις γενικά όταν πας να κάνεις ένα revival σε κάτι ωραίο γιατί στη μνήμη των ανθρώπων έχει μείνει αυτή η νοσταλγία.



Το να το ξαναδείς με ανθρώπους γερασμένους, δεν είναι το ίδιο. Οπότε δεν νομίζω ότι το brand name «Φώτης και Μαρία» μπορεί να ξαναγίνει όπως ήταν. Γιατί ήταν ένα brand name το οποίο υπήρχε, έκανε τον κύκλο του και σταμάτησε.



Ήταν ένα εμπορικό κομμάτι, μια εμπορική ονομασία, αν θέλεις. Με το να το ξαναφέρεις λοιπόν στην επιφάνεια, δεν θα δημιουργήσει τίποτα άλλο παρά μόνο σχόλια γύρω από το πως ήταν τότε και πως έγιναν σήμερα.



Η αλήθεια είναι πως εγώ αναπολώ και λίγο τα παλιά γιατί βλέπω μια μεγαλύτερη φρεσκάδα, αλλά εντάξει», είπε ο παρουσιαστής.



Πηγή: tvnea.com



