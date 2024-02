Mετρά περισσότερα από 100 χρόνια ζωής και πιθανόν να τον έχετε εντοπίσει σε διάσημες ταινίεςΟι λάτρεις των τρένων μπορούν να κατευθυνθούν σε μια από τις πιο γνωστές πρωτεύουσες αν θέλουν να βρουν τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο. Ο τερματικός σταθμός Grand Central στη Νέα Υόρκη είναι ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι μετρά περισσότερα από 100 χρόνια ζωής. Ο σταθμός δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα εκείνη την εποχή, αλλά άνοιξε τις πύλες του στις 2 Φεβρουαρίου του 1913.OT.grΜέχρι το 1967, έγινε ένα εθνικό ορόσημο με το πιο εμβληματικό τμήμα του να είναι το «τετράπλευρο» ρολόι στο κεντρικό διάδρομο, το οποίο συχνά χρησιμοποιείται για να συναντιούνται οι άνθρωποι – και πολλές φορές οι εραστές που ανταμώνονται έπειτα από καιρό και δίνουν ένα παθιασμένο φιλί -.2.500 αστέρια και 12 αστερισμοίΘα το έχετε εντοπίσει σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ταινίες John Wick, I am Legend, Men in Black και Friends with Benefits, καθώς και οι ταινίες Armageddon, Godzilla και The Avengers.Και πιο πρόσφατα, έκλεισε για να γυριστεί μια διαφήμιση της Calvin Klein με τον αστέρα της K-Pop Jungkook, που κόστισε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια. Φροντίστε να κοιτάξετε και ψηλά αν βρεθείτε σε αυτό το μαγικό μέρος – το ταβάνι είναι «ανάποδα» με 2.500 αστέρια και 12 αστερισμούς.Περισσότεροι από 67 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποιούν το σταθμό ετησίως, με τα τρένα να φτάνουν περίπου κάθε 58 δευτερόλεπταΟ ανάποδος σχεδιασμός σημαίνει ότι η δύση είναι ανατολή και η ανατολή είναι δύση, λόγω ενός σφάλματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Αργότερα, ο καλλιτέχνης είπε ότι ήταν σκόπιμο, καθώς έτσι «ο Θεός θα το έβλεπε όταν κοιτούσε από τον ουρανό στη γη».Στον σταθμό υπάρχει επίσης η γκαλερί Whispering Gallery, την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε δωρεάν. Οι τουρίστες μπορούν να ψιθυρίσουν μέσα από το διάδρομο σε έναν φίλο τους, ο οποίος θα μπορεί να ακούσει χάρη στη χρήση πλακιδίων Guastivino.Το θρυλικό VanderbiltΣήμερα, περισσότεροι από 67 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποιούν το σταθμό ετησίως, με τα τρένα να φτάνουν περίπου κάθε 58 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν επίσης περισσότερα από 80 καταστήματα και εστιατόρια – καθώς και ένα γήπεδο τένις που μπορείτε να νοικιάσετε.Το γήπεδο τένις Vanderbilt, που βρίσκεται στο παράρτημα, έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και από θρύλους του τένις, όπως ο John McEnroe και οι αδελφές Williams. Απλώς φροντίστε να μην βρίσκεστε εκεί τις τρεις ώρες που δεν είναι ανοιχτό – ο σταθμός κλείνει μόνο μεταξύ 2 π.μ. και 5:15 π.μ..Και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, όπως happy hours τις Πέμπτες από τις 4μμ έως τις 6μμ.Must – see αξιοθέατοΠαλαιότεροι τουρίστες έχουν εκστασιαστεί με τον σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς είναι ένα από τα δέκα καλύτερα πράγματα που πρέπει να κάνετε στη Νέα Υόρκη.Ένα άτομο έγραψε: «Ο τερματικός σταθμός Grand Central Terminal είναι ένας από τους πιο όμορφους σιδηροδρομικούς σταθμούς που έχουμε δει ποτέ και μας αρέσει που μπορούμε να ερχόμαστε εδώ».Ενώ κάποιοι άλλοι έγραψαν: «Είναι απαραίτητο να το επισκεφθείτε όταν βρεθείτε στη Νέα Υόρκη. Οι εικόνες δεν αποδίδουν την αξία αυτού του πανέμορφου μέρους». «Είναι τεράστιο και έχει πολλά κρυμμένα διαμάντια μέσα του».Ένας συμφώνησε λέγοντας: «Δεν βρίσκω λόγια – η απόλυτη ομορφιά του Grand Central δεν μοιάζει με κανέναν άλλο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο».Ένας Βρετανός τουρίστας μάλιστα ανέφερε ότι δεν έμοιαζε με «κανέναν άλλο» σιδηροδρομικό σταθμό που είχε δει ποτέ.*Με πληροφορίες από The Sun | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Reuterssidirodromikanea.blogspot.com