2024-03-09 14:15:02

Με καθυστέρηση 15 μηνών εγκρίθηκε ομόφωνα, από το ΕΣΡ η πράξη μεταβίβασης του Action 24 από τον Διονύση Παναγωτάκη στο σχήμα των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Αλ. Εξάρχου.



Το 99,45% της εταιρείας Ραδιοτηλεοπτική η οποία ελέγχει το Action 24 μεταβιβάστηκε από τις εταιρείες RED Scenery Ltd και PLD Plus προς την Κυπριακή Intelext ltd , έναντι τιμήματος 1.500.000 ευρώ. Η πράξη μεταβίβασης έγινε στις 16 Νοεμμβρίυ 2022, στο ΕΣΡ συζητήθηκε, με την νέα του σύνθεσή του στις 14 Νοεμβρίου 2023 και η απόφαση δημοσιεύτηκε στς 7 Μαρτίου 2024.



Πηγή: tvnea.com



