Οι παθήσεις που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα - όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι ημικρανίες και η άνοια - έχουν ξεπεράσει τις καρδιακές παθήσεις και έχουν γίνει η κύρια αιτία κακής υγείας παγκοσμίως, σύμφωνα με μια νέα σημαντική ανάλυση που δημοσιεύτηκε την προσφάτως.Περισσότεροι από 3,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι - το 43% του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετώπισαν μια νευρολογική πάθηση το 2021, πολύ περισσότεροι από ό,τι είχε θεωρηθεί προηγουμένως, σύμφωνα με την ανάλυση.Η μελέτη διεξήχθη από εκατοντάδες ερευνητές με επικεφαλής το Health Metrics and Evaluation/IHME με έδρα τις ΗΠΑ, το οποίο έχει καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις στατιστικές υγείας.Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης dr. Jaimie Steinmetz του IHME δήλωσε ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παθήσεις του νευρικού συστήματος είναι πλέον "η κύρια αιτία της συνολικής επιβάρυνσης από ασθένειες στον κόσμο".Οι περιπτώσεις αυτών των παθήσεων έχουν αυξηθεί κατά 59% τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, είπε η ίδια.Οι ερευνητές εξέτασαν πώς 37 διαφορετικές νευρολογικές παθήσεις επηρέασαν την κακή υγεία, την αναπηρία και τον πρόωρο θάνατο σε 204 χώρες από το 1990 έως το 2021Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθεί πόσα χρόνια υγιούς ζωής χάθηκαν από κάθε πάθηση, τα οποία ονομάζονται έτη ζωής προσαρμοσμένα στην αναπηρία/disability-adjusted life years/DALYs.Περισσότερα από 443 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής χάθηκαν από διαταραχές του νευρικού συστήματος παγκοσμίως το 2021, μια αύξηση 18% από το 1990, σύμφωνα με τη μελέτη.Το εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο προηγουμένως λογιζόταν ως καρδιακή νόσος, ήταν μακράν η χειρότερη νευρολογική πάθηση που αναλύθηκε, αντιπροσωπεύοντας 160 εκατομμύρια χαμένα χρόνια υγιούς ζωής.Με τη σειρά αναλύθηκαν μια μορφή εγκεφαλικής βλάβης που ονομάζεται νεογνική εγκεφαλοπάθεια,η ημικρανία,η άνοια, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Alzheimer,η νευρική βλάβη από διαβήτη,η μηνιγγίτιδα και η επιληψία.Η γνωστική εξασθένιση από το Covid-19 κατέλαβε την 20ή θέση.Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι παθήσεις του νευρικού συστήματος ξεπέρασαν τις καρδιαγγειακές παθήσεις στην τελευταία ανάλυση ήταν μια πρόσφατη αλλαγή στην ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που μετέφερε το εγκεφαλικό επεισόδιο στην κατηγορία των νευρολογικών παθήσεων, δήλωσε η dr. Jaimie Steinmetz στο AFP.Ο τεράστιος αριθμός υγιών ετών που χάθηκαν από αυτές τις παθήσεις οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι αρκετές από αυτές μπορούν να σκοτώσουν παιδιά κάτω των πέντε ετών, όπως το τραύμα κατά τη γέννηση που οδηγεί σε νεογνική εγκεφαλοπάθεια, ασφυξία ή μηνιγγίτιδα, είπε."Επειδή οι θάνατοι συμβαίνουν σε νεαρή ηλικία, αυτό δημιουργεί μεγάλη συμβολή στα χαμένα χρόνια ζωής", πρόσθεσε.Τα παιδιά αποτελούν σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των χαμένων ετών υγιούς ζωής, σύμφωνα με τη μελέτη.- "αυξάνεται πολύ γρήγορα" -Περισσότεροι από 11 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από τις 37 νευρολογικές παθήσεις το 2021, σύμφωνα με τη μελέτη στο περιοδικό The Lancet Neurology.Ωστόσο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις παρέμειναν η κύρια αιτία θανάτου, σκοτώνοντας 19,8 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως το 2022, ανέφερε πέρυσι η Health Metrics and Evaluation/IHMEΟι πιο συχνές νευρολογικές διαταραχές ήταν οι πονοκέφαλοι τάσης και οι ημικρανίες.Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πάθηση ήταν η νευρική βλάβη που ονομάζεται διαβητική νευροπάθεια από την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων διαβήτη.Οι περισσότερες από αυτές τις παθήσεις δεν έχουν θεραπεία.Υπάρχουν όμως τρόποι να μειωθεί ο κίνδυνος, όπως η μείωση των ποσοστών υψηλής αρτηριακής πίεσης,διαβήτη και κατανάλωσης αλκοόλ, δήλωσαν οι ερευνητές.Ζήτησαν να γίνουν πολύ περισσότερα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των διαταραχών, οι οποίες πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες χώρες."Η παγκόσμια νευρολογική επιβάρυνση αυξάνεται πολύ γρήγορα και θα ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα συστήματα υγείας τις επόμενες δεκαετίες", προειδοποίησε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Valery Feigin.μετάφραση και επιμέλεια κειμένου:thalia-botanologia.grhttps://www.healthdata.org/research-analysis/library/global-burden-conditions-affecting-nervous-systemhttps://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/surging-nerve-system-disorders-now-top-cause-of-illness-study/108516330https://insiderpaper.com/surging-nervous-system-disorders-now-top-cause-of-illness-study/