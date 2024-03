botanologia

Τα όνειρα, λέει η Philippa Perry, είναι ένας σημαντικός τρόπος κατανόησης του εαυτού μας. Είναι μια αλληγορία για τον ψυχισμό μας και ένας τρόπος να "ξετυλίξουμε" το ασυνείδητό μας για να αποκαλύψουμε τι πραγματικά σκεφτόμαστε.Η Philippa στις διαλέξεις της διδάσκει πώς να βγάζουμε νόημα από τις νυχτερινές μας περιπέτειες.Δεν συμφωνεί με τον Freud ότι τα όνειρα είναι εκπλήρωση επιθυμιών- τάσσεται με το μέρος του Fritz Perls, του Γερμανού ψυχιάτρου, ιδρυτή της θεραπείας Gestalt, ο οποίος πίστευε ότι τα όνειρα ήταν η οδός προς την ολοκλήρωση - ένας τρόπος να ανακαλύψουμε περισσότερα για τον εαυτό μας!Η θεραπεία Gestalt εστιάζει στη διαδικασία/αυτό που πραγματικά συμβαίνει, έναντι του περιεχομένου/αυτό για το οποίο γίνεται λόγος.Η έμφαση δίνεται σε αυτό που γίνεται, σκέφτεται και αισθάνεται την παρούσα στιγμή - η φαινομενικότητα τόσο του πελάτη όσο και του θεραπευτή- παρά στο τι ήταν, θα μπορούσε να είναι, ή θα έπρεπε να ήταν.Η θεραπεία Gestalt είναι μια μέθοδος πρακτικής επίγνωσης, που ονομάζεται επίσης "ενσυνειδητότητα" σε άλλους κλινικούς τομείς, με την οποία η αντίληψη,το συναίσθημα και η δράση κατανοούνται ότι ευνοούν την ερμηνεία,την εξήγηση και την εννοιολόγηση/ερμηνευτική της εμπειρίας.Ο "ενδιαφερόμενος" μαθαίνει να έχει επίγνωση του τι κάνει και αυτό ενεργοποιεί την ικανότητα να ρισκάρει μια μετατόπιση ή αλλαγή.Η Philippa χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Fritz Perls, ζητά από το άτομο που έχει απέναντί της, πρώτα να περιγράψει ένα όνειρο από τη δική του οπτική γωνία, σε ενεστώτα χρόνο καιστη συνέχεια να περιγράψει το όνειρο από την οπτική γωνία κάποιου άλλου προσώπου στο όνειρο!Και όπως λέει χαρακτηριστικά η Philippa Perry:-. κάθε προοπτική είμαστε εμείς - είναι το όνειρό μας και όλοι σε αυτό είμαστε εμείς.Και αν δεν ασχοληθούμε με τα όνειρά μας;Philippa Perry: "Αν δεν ακούσετε τα όνειρά σας, θα σας ενοχλούν μέχρι να σας αφυπνίσουν".*Η Philippa Perry είναι Βρετανίδα ολιστική ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας.Έχει γράψει το graphic novel Couch Fiction, σε μια προσπάθεια να απομυθοποιήσει την ψυχοθεραπεία,το How to Stay Sane καιτο The Book You Wish Your Parents Had ReadΤο 1985 εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε εθελοντικά στους Samaritans, ενώ στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε ως ψυχοθεραπεύτρια και ήταν μέλος της Association of Humanistic Psychology Practitioners του Ηνωμένου Βασιλείου.Η Perry εργάστηκε στον τομέα της ψυχικής υγείας για 20 χρόνια και για κάποιο χρονικό διάστημα στο διδακτικό προσωπικό του The School of Lifeκείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia