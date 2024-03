Αλαλούμ προέκυψε το πρωί μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ ότι όλες οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα τεθούν εκτός λειτουργίας την Κυριακή 31/3 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω αναβάθμισης των συστημάτων της.

Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, αφού ως γνωστόν θα ήταν αδύνατον να συνταγογραφηθούν και να εκτελεστούν έκτακτα φάρμακα, ο ΠΦΣ επικοινώνησε με την ΗΔΙΚΑ η οποία με νεότερη ενημέρωση κάνει λόγο ότι τελικά ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι θα επηρεαστούν οι εκτελέσεις συνταγών....

H HΔIKA ΠPOXΩPHΣE ΣE NEOTEPH ANAKOINΩΣH ANAΦOPIKA ME TH ΛEITOYPΓIKOTHTA TOY Σ.H.Σ. KATA THN KYPIAKH 31.3.2024, ΣYMΦΩNA ME THN OΠOIA ANAΦOPIKA ME THN EKTEΛEΣH ΣYNTAΓHΣ, ΔEN ΦAINETAI NA EΠHPEAZETAI H ΣYΓKEKPIMENH ΛEITOYPΓIKOTHTA THΣ HΛEKTPONIKHΣ ΣYNTAΓOΓPAΦHΣHΣ AΠO TH MH ΔIAΘEΣIMOTHTA TΩN YΠHPEΣIΩN TOY EΘNIKOY MHTPΩOY AMKA-EMAEΣ

Εμείς από μεριάς μας θα πούμε ό,τι κατάλαβε ο καθένας.....

