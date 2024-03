Ο Όλυμπος, το θρυλικό βουνό της ελληνικής μυθολογίας, αποτυπώνεται με μεγάλη λεπτομέρεια μέσω του δορυφόρου #Sentinel2. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν τον δορυφόρο και παρέχονται μέσω του προγράμματος #Copernicus αναδεικνύουν την πολύτιμη συνεισφορά τους στην παρακολούθηση και τη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Όλυμπου. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες που επηρεάζουν το οικοσύστημα του βουνού, επιτρέποντας τη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος (ελπίζω ...).

This #Sentinel2 image shows Mount Olympus in #GreeceFamous for its role in Greek mythology, today it is a national park that is home to 1,700 species and subspecies of flowers#Copernicus data allows for the monitoring and preservation of these ecosystemsSources https://www.greece-is.com/rare-orchids-and-wildcats-the-incredible-biodiversity-of-mt-olympus/