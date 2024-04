tinanantsou.blogspot.gr

του Δρ. Α. Δεληβοριά Ίδρυμα ΕυγενίδουΤην Δευτέρα 8 Απριλίου, κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής θα έχουν την τύχη να παρατηρήσουν το εκπληκτικό θέαμα της ολικής έκλειψης του Ήλιου.Παρ’ όλο που η διάμετρος του Ήλιου είναι 400 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο της Σελήνης, η απόστασή του από την Γη είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερη, γι’ αυτό και από τη Γη μάς φαίνεται ότι τα δύο αυτά σώματα έχουν το ίδιο σχεδόν φαινόμενο μέγεθος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ορισμένες εκλείψεις του Ήλιου, όπως αυτή της 8ης Απριλίου, είναι ολικές, με την Σελήνη να κρύβει εντελώς τον ηλιακό δίσκο, σκοτεινιάζοντας τον ουρανό σαν να ήταν σούρουπο.Η ολική έκλειψη θα ξεκινήσει πάνω από τον Νότιο Ειρηνικό ωκεανό, ενώ η σκιά της Σελήνης πάνω στην Γη θα εισέλθει στην ηπειρωτική βόρεια Αμερική, ξεκινώντας από την πόλη Mazatlan του Μεξικού. Στην συνέχεια, το «μονοπάτι της ολικότητας», δηλαδή οι περιοχές πάνω στην Γη, απ’ όπου η έκλειψη παρατηρείται ως ολική, θα διασχίσει τις ανατολικές ΗΠΑ και τον Καναδά, καταλήγοντας στον Ατλαντικό ωκεανό, στο ύψος περίπου των νησιών Νέα Γη και Λαμπραντόρ. H πορεία της έκλειψης θα διασχίσει και το μεγαλύτερο μέρος του Ατλαντικού ωκεανού, ωστόσο, δεν θα φτάσει ποτέ στις δυτικές ακτές της Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά η ολική έκλειψη της 8ης Απριλίου θα είναι ορατή ως μερική έκλειψη από περιοχές της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Στο Mazatlan, το μέγιστο της έκλειψης θα ξεκινήσει στις 21:07 ώρα Ελλάδας, ενώ θα φτάσει στο νησί Λαμπραντόρ περίπου στις 22:13 ώρα Ελλάδας.Στην Ελλάδα, η τελευταία ολική έκλειψη του Ήλιου παρατηρήθηκε το 2006 από το Καστελόριζο, ενώ η επόμενη δεν αναμένεται νωρίτερα από το 2088.Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την πορεία της έκλειψης στον ακόλουθο σύνδεσμο (έναρξη αναμετάδοσης 8 Απριλίου, 20:00 ώρα Ελλάδας): 2024 Total Solar Eclipse: Through the Eyes of NASA (Official Trailer) (youtube.com)Φωτογραφία: Η ολική έκλειψη του Ήλιου της 21ης Αυγούστου του 2017 πάνω από το Όρεγκον (Credit: NASA/Aubrey Gemignani)