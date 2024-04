Τελευταία δεν έχουμε ακούσει για παράνομες εφαρμογές στο Android, όπως malwares. Σήμερα όμως έρχεται μια μεγάλη λίστα από εφαρμογές δωρεάν VPN που θεωρούνται επικίνδυνες και μπορεί να εξαπλώσουν κακόβουλο λογισμικό, όπως βρήκαν ερευνητές της Human’s Satori Threat Intelligence. Οι εφαρμογές αυτές υπάρχουν στο Play Store πάνω από 9 μήνες.

Συγκεκριμένα βρίσκονται στο Play Store τους τελευταίους 9 μήνες του 2023, ενώ παρέμειναν και στις αρχές του 2024. Έχουν επηρεάσει εκατομμύρια χρήστες Android σε όλο τον κόσμο και οι λόγοι είναι απλοί. Πρόκειται για δωρεάν VPN εφαρμογές. Η λίστα περιλαμβάνει 28 εφαρμογές.Με αυτές τις εφαρμογές δεν κινδυνεύουν οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί, όμως ίσως χρησιμοποιήθηκε η συσκευή όσων την κατέβασαν για να μετατρέψουν τους χρήστες σε συνεργούς. Αυτό συμβαίνει γιατί μπορούν από την μολυσμένη συσκευή να ξεκινήσουν διάφορα εγκλήματα στο διαδίκτυο, όπως το να ξεκινήσουν επιθέσεις σε σελίδες και οργανισμούς

. Η Google θα έπρεπε να έχει βρει το πρόβλημα και να μην είναι υπαρκτό τόσο καιρό μετά.Η Google μετά την αποκάλυψη του Proxylib, οπως λέγεται το malware, κατέβασε αυτές τις εφαρμογές από το Play Store. Αρκετές από αυτές τις εφαρμογές έχουν επιστρέψει στο Play Store, όμως δεν έχουν καποιο ίχνος του malware και είναι ασφαλείς. Βέβαια, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του κοινού και όχι άδικα.Lite VPNAnims KeyboardBlaze StrideByte Blade VPNAndroid 12 Launcher (by CaptainDroid)Android 13 Launcher (by CaptainDroid)Android 14 Launcher (by CaptainDroid)CaptainDroid FeedsFree Old Classic Movies (by CaptainDroid)Phone Comparison (by CaptainDroid)Fast Fly VPNFast Fox VPNFast Line VPNFunny Char Ging AnimationLimo EdgesOko VPNPhone App LauncherQuick Flow VPNSample VPNSecure ThunderShine SecureSpeed SurfSwift Shield VPNTurbo Track VPNTurbo Tunnel VPNYellow Flash VPNVPN UltraRun VPN

Όπως βλέπουμε, όλες είναι δωρέαν VPN εφαρμογές, τη στιγμή που κάτι τέτοιο απαιτεί μεγάλα ποσά για συντήρηση. Αυτός είναι και ο λόγος που οι σοβαρές VPN υπηρεσίες, χρεώνουν από 3 μέχρι 10 ευρώ το μήνα. Αυτός είναι και ο λόγος που εκατομμύρια χρήστες εξαπατήθηκαν και κατέβασαν τους δωρεάν VPNs, που περιείχαν το ProxylibΤο εν λόγω malware πετάει κακόβουλες διαφημίσεις, ενώ μπορεί να αναδρομολογήσει επιθέσεις, μέσα από την συσκευή το χρήστη, κρύβοντας έτσι την πραγματική IP του hacker. Με αυτό τον τρόπο και επιθέσεις έκαναν και χρήματα έβγαζαν από τις κακόβουλες διαφημίσεις.

Αυτό μας δείχνει για άλλη μια φορά πως ότι λάμπει δεν είναι χρυσός και καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί με δωρεάν εφαρμογές που άλλοι χρεώνουν.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.