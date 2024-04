Όλο και περισσότεροι μεταφορείς έχουν στραφεί στο China-Europe Railway Express (CRE), ένα εκτεταμένο δίκτυο σιδηροδρομικών υπηρεσιών που συνδέει την Κίνα με την Ευρώπη, ως εναλλακτική λύση μεταφοράς εν μέσω της κρίσης της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία έχει διαταράξει τη διεθνή ναυτιλία.news.cgtn.comΟι ειδικοί λένε ότι η αυξημένη χρήση του δικτύου έχει τονίσει τον ζωτικό ρόλο της σιδηροδρομικής διαδρομής στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.Οι Χούτι στην Υεμένη επιτίθενται σε εμπορικά πλοία «που συνδέονται με το Ισραήλ και με προορισμό το Ισραήλ» από τον Νοέμβριο. Οι επιθέσεις αύξησαν τους κινδύνους για τις εταιρείες μεταφορών που μεταφέρουν φορτίο μέσω μιας από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές λωρίδες στον κόσμο, με αποτέλεσμα την αύξηση των ναύλων και τις μεγάλες καθυστερήσεις.Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Fitch Ratings, η ικανότητα του CRE έχει σημειώσει σημαντική επέκταση σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα. Ο Kong Weidong, επικεφαλής του υποκαταστήματος Zhengzhou της THI Group (Shanghai) Ltd., ένας διαμεταφορέας, σημείωσε μια αξιοσημείωτη αύξηση στις έρευνες σχετικά με την υπηρεσία εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης από την αρχή του έτους.«Από τον Ιανουάριο, ο αριθμός των ερευνών έχει υπερδεκαπλασιαστεί και ο πραγματικός όγκος εξαγωγών αγαθών έχει αυξηθεί κατά τρεις έως τέσσερις φορές», είπε ο Κονγκ. Σύμφωνα με τον Κονγκ, η υπηρεσία σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών Κίνας-Ευρώπης διαρκεί συνήθως από 12 έως 18 ημέρες για να φτάσει σε ευρωπαϊκούς προορισμούς από κινεζικές πόλεις, με κόστος περίπου 6.500 $ ανά εμπορευματοκιβώτιο.Ο Kang Yingfeng, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της China Railway International Multimodal Transportation (CRIMT), του εθνικού φορέα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης, σημείωσε επίσης σημαντική αύξηση στις έρευνες σχετικά με την υπηρεσία εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης από τον Ιανουάριο.Μεγάλες διεθνείς εταιρείες logistics όπως η DHL και η Kuehne+Nagel έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για μια νέα εμπορευματική γραμμή Κίνας-Ευρώπης, που συνδυάζει σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές που διασχίζουν την Κασπία και τη Μαύρη Θάλασσα, είπε ο Kang. Το δίκτυο διέρχεται επίσης από χώρες όπως το Καζακστάν και η Γεωργία πριν φτάσει σε ευρωπαϊκές χώρες.Η DHL είπε στους Financial Times τον περασμένο μήνα ότι τα αιτήματα για μεταφορά εμπορευμάτων μέσω της σιδηροδρομικής υπηρεσίας στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά περίπου 40% από τότε που τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων άρχισαν να εκτρέπονται σε μεγαλύτερες διαδρομές τον Δεκέμβριο μέσω του Cape of Good Hope, του νότιου σημείου της αφρικανικής ηπείρου.Ο Fu Cong, πρεσβευτής της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Euractiv, έναν ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό ιστότοπο, ότι περίπου το 60% των εξαγωγών της Κίνας στην Ευρώπη βασίζονταν στη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, αλλά τώρα αυτό το 90%. από αυτά τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από την Κίνα αναγκάστηκαν να επαναδρομολογήσουν μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, γεγονός που αυξάνει μια ελάχιστη καθυστέρηση 12 ημερών στον χρόνο αποστολής.Πρόσθεσε ότι υπό τέτοιες συνθήκες, πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης του CRE. "Με τη μείωση του όγκου εμπορευμάτων στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η χερσαία διαδρομή έχει ανατρέψει την τάση για ισχυρή ανάπτυξη. Οι έρευνες που έγιναν στο σιδηροδρομικό express έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών εμπορευματοκιβωτίων προβλέπουν ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα αυξηθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια. " είπε ο Φου.Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο China News Service, ο Hannes Fellner, καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, είπε ότι το CRE παίζει το ρόλο του «σταθεροποιητή», διασφαλίζοντας την ασφάλεια των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού εν μέσω της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα.Ο Fabio Massimo Parenti, καθηγητής διεθνών σπουδών στο Διεθνές Ινστιτούτο Lorenzo de' Medici στη Φλωρεντία, δήλωσε ότι το CRE είναι μια εν μέρει συμπληρωματική εναλλακτική λύση στις θαλάσσιες διαδρομές και «ένα παράδειγμα της σημασίας των κινεζικών ιδεών όπου η Κίνα επενδύει μαζί με άλλες χώρες." Πρόσθεσε ότι περισσότερες από 200 πόλεις στην Ευρώπη επωφελήθηκαν από το CRE.Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2024, το δίκτυο CRE είχε επεκταθεί για να καλύψει 219 πόλεις σε 25 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία της China Railway.sidirodromikanea.blogspot.com