2024-05-16 09:39:52

Ναι είναι γεγονός. Πέντε χρόνια μετά, επιστρέφει στη συχνότητα του ΣΚΑΪ το Power Of Love. Το reality της αγάπης, παραγωγής της Αcun Medya, το οποίο είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και είχε επιτύχει και υψηλές τηεθεάσεις, ετοιμάζει το come back του και μάλιστα, αρκετά νωρίτερα από όσο θα περιμέναμε.



Ανανεωμένο και έτοιμο να μοιράσει… αγάπη, επιστρέφει το «Power of Love» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ. Πριν λίγη ώρα προβλήθηκε το πρώτο τρέιλερ του «Power of Love» και καλεί τους ενδιαφέροντες να δηλώσουν συμμετοχή.



Πηγή: tvnea.com



