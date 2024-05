2024-05-17 09:52:24

Come back για το «Power of Love». Το ταξίδι στελέχους του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη φέρνει μια τηλεοπτική επιστροφή. Αυτή του ριάλιτι σχέσεων «Power of Love». Το πρόγραμμα σε παραγωγή Ατζούν Ιλίτζαλι είχε κάνει δύο τηλεοπτικούς κύκλους στο παρελθόν.



Αυτή τη φορά το πρόγραμμα θα έχει αρκετές αλλαγές ως προς το περιεχόμενό του θα προβληθεί στο βραδινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ ενώ κατά πάσα πιθανότητα και πάλι τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη. Ήδη από το βράδυ της Τετάρτης «τρέχει» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ και το τρέιλερ συμμετοχών.



Φαβορί για την παρουσίαση του Live του ριάλιτι σχέσεων είναι η Κατερίνα Καραβάτου. Εναλλακτικά ακούγεται και το όνομα της Μαρίας Ηλιάκη.



Πηγή: tvnea.com



