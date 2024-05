Παρά τη σημαντική πρόοδο στις ηλεκτρονικές εφαρμογές από το δημόσιο τα τελευταία χρόνια, η ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας παραμένει ακόμη πίσω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού (Digital Economy Outook) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εντύπωση προκαλεί ότι η ανάπτυξη του τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) – που θεωρείται ένας δείκτης για την ψηφιοποίηση της οικονομίας - ήταν στην Ελλάδα χαμηλότερη το 2023 σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προορίζεται ακριβώς για τον σκοπό αυτό.Σύμφωνα με την έκθεση, εκτιμάται ότι ο τομέας ICT αναπτύχθηκε στην Ελλάδα με ρυθμό 4% που ήταν ο δεύτερος χαμηλότερος, μετά της Σλοβακίας, μεταξύ των 27 χωρών του Οργανισμού, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, με τον μέσο ρυθμό να είναι σχεδόν διπλάσιος (7,6%).Η υστέρηση του κρίσιμου αυτού τομέα ήταν βέβαια πιο έντονη την περασμένη δεκαετία, όπου εν μέσω της γενικευμένης λιτότητας των μνημονίων, σημειώθηκε συρρίκνωσή του στο πρώτο μισό της και χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στη συνέχεια.Το αποτέλεσμα ήταν ένας οριακά θετικός μέσος ρυθμός αύξησης του τομέα έναντι μίας αντίστοιχης αύξησης πάνω από 6% στις χώρες του ΟΟΣΑ, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τελευταία θέση, κάτω και από τη Σλοβακία.Φυγή ταλέντων στην ΑΙ από την ΕλλάδαΑνησυχητική είναι και η αναφορά στην έκθεση για φυγή πέρυσι από την Ελλάδα ταλέντων στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), όταν οι άλλες χώρες του κόσμου προσπαθούν να προσελκύσουν τέτοια άτομα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της ΑΙ στον μετασχηματισμό των οικονομιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας.«Καθώς η ΑΙ αλλάζει το μέλλον της εργασίας, οι χώρες έχουν αντιληφθεί ότι τόσο η διαχείριση μίας δίκαιης μετάβασης της αγοράς εργασίας όσο και η έρευνα και ανάπτυξη και η υιοθέτηση της ΑΙ απαιτούν ισχυρές πολιτικές για τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού και την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων», σημειώνει η έκθεση.«Η ζήτηση για ταλέντα στην ΑΙ είναι πολύ μεγάλη και αυτά αποτελούν ένα κινούμενο μεταξύ των οικονομιών εργατικό δυναμικό, με τις χώρες να ανταγωνίζονται για τη μικρή δεξαμενή εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες στην τεχνητή νοημοσύνη», προσθέτει.Αντίθετα, χώρες όπως η Ινδία, η Ελλάδα και η Λιθουανία είδαν μία καθαρή έξοδο ταλέντων από αυτές, κάτι που πιθανόν υποδηλώνει ότι οι εξειδικευμένοι στην ΑΙ εργαζόμενοι μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες γιατί βρήκαν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι το ποσοστό των ειδικών ΑΙ στο σύνολο της απασχόλησης έχει σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία και ότι, σύμφωνα με τις αναφορές στο LindedIn, οι άντρες έχουν διπλάσια πιθανότητα να ασχοληθούν στον τομέα αυτό σε σχέση με τις γυναίκες.Πρόοδος στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιώνΗ ταχεία πρόοδος που υπήρξε, πάντως, τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονική εφαρμογών από το κράτος συνέβαλε ώστε να πλησιάσει η Ελλάδα τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που χρησιμοποιούν τα websites δημόσιων Αρχών.Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό μεταξύ των χρηστών του internet ήταν λίγο πάνω από το 70% έναντι 74% που ήταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ. Εντυπωσιακές είναι, πάντως, οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών, με τα ποσοστά να κινούνται από το 15% έως το 95%.Στο internet banking, η χρήση του από τους Ελληνες είναι αρκετά χαμηλότερη καθώς κινείται πάνω από 60% έναντι 76% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ, με το εύρος χρήσης να είναι και ως προς αυτό πολύ μεγάλη (από 8% έως 97%).Εκεί που η Ελλάδα είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ είναι στη χρήση των βιντεοδιασκέψεων με ένα ποσοστό υψηλότερο του 80%. Ολες οι χώρες του ΟΟΣΑ είχαν ποσοστά πάνω από το 50% στην κατηγορία αυτή, με ένα εύρος που κυμαίνεται από το 53% έως το 93%.Υστέρηση στη χρήση τεχνολογιών dataΗ Ελλάδα υστερεί και στην υιοθέτηση της ΑΙ και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών (data driven technologies), όπως το cloud computing, το Internet of Things και τα Big Data Analytics, όπου και διεθνώς η εφαρμογή τους παραμένει σχετικά χαμηλή.Στο cloud computing είναι τέταρτη από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με το 25% περίπου των επιχειρήσεων που έχουν περισσότερους από 10 εργαζόμενους να χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή έναντι σχεδόν διπλάσιου ποσοστού στον ΟΟΣΑ (49% κατά μέσο όρο).Στο Internet of Things η απόκλιση είναι χαμηλότερη, με τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι κοντά στο 20% στην Ελλάδα και στο 27% στον ΟΟΣΑ.Η απόκλιση είναι επίσης μικρότερη για την εφαρμογή της ΑΙ, όπου ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι ακόμη στο 8%.Τέλος στα big data, το ποσοστό χρήσης στην Ελλάδα είναι κοντά σε αυτό του ΟΟΣΑ (14%).