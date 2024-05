2024-05-23 17:42:03

Τα πρώτα ατμοκίνητα τρένα έφτασαν στις γραμμές στη σημερινή Τσεχική Δημοκρατία το 1839



Στο Μουσείο Σιδηροδρόμων του Αζερμπαϊτζάν παρουσιάστηκε ένα φωτογραφικό έργο, «Η ιστορία των τσεχικών σιδηροδρόμων».



Στα εγκαίνια της εκδήλωσης, ομιλίες έκαναν ο επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας των σιδηροδρόμων του Αζερμπαϊτζάν, Aybeniz Ismayilova, ο Αναπληρωτής Πρέσβης της Τσεχικής Δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν Martin Ljuboyacki και ο συγγραφέας του έργου, φωτογράφος Aydin Sadikhov.



Λαμάν Ισμαγιλόβα



azernews.az



Στα εγκαίνια της έκθεσης παραβρέθηκε μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων βουλευτές του Αζερμπαϊτζάν, επικεφαλής και εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών, δημόσια πρόσωπα και εκπρόσωποι της επιστήμης, του πολιτισμού και της τέχνης.



Στα εγκαίνια της έκθεσης παραβρέθηκαν και μαθητές του Βρετανικού Σχολείου. Τα παιδιά μίλησαν για τις αρχαίες ατμομηχανές που παρουσιάστηκαν στην έκθεση και έκαναν μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο Μουσείο Σιδηροδρόμων του Αζερμπαϊτζάν. Και από τους διοργανωτές της έκθεσης τα παιδιά πήραν αναμνηστικά δώρα.



Με πρωτοβουλία του Αζερμπαϊτζάν φωτογράφου Aydin Sadikhov, το έργο παρέχει μια εικόνα της ιστορίας των Τσεχικών Σιδηροδρόμων.



«Είκοσι δύο φωτογραφίες που παρουσιάζονται από τον συγγραφέα της έκθεσης προσκαλούν τους επισκέπτες να λάβουν μέρος σε ένα καταπληκτικό ταξίδι στον σιδηροδρομικό κόσμο των τσεχικών εφευρέσεων: ιστορικές ατμομηχανές και τρένα, αρχιτεκτονικά κτίρια σιδηροδρομικών σταθμών και ενδιαφέρουσες σιδηροδρομικές τεχνικές. Η έκθεση καλύπτει διαφορετικές ιστορικές περιόδους , ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να εξερευνήσουν το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξης των σιδηροδρόμων στην Τσεχία, ξεκινώντας από τα παλαιότερα μοντέλα ατμομηχανών μέχρι ντίζελ και ηλεκτρικές ατμομηχανές Ειδικά για προβολή σε αυτό το φωτογραφικό έργο, οι Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι παρείχαν ευγενικά πολλές φωτογραφίες νέων τύπων τρένων που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή. οι σιδηρόδρομοι της Τσεχικής Δημοκρατίας, φωτογραφίες των σιδηροδρομικών αποθηκών για αυτά τα τρένα, καθώς και ένα πλήθος ενδιαφέροντος υλικού βίντεο για ιστορικές ατμομηχανές», είπε ο Aydin Sadikhov στο Azernews .



Η ιστορία των Τσεχικών Σιδηροδρόμων έχει πολλά μοναδικά ρεκόρ, ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και σπουδαία τεχνικά επιτεύγματα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορική εξέλιξη της παγκόσμιας σιδηροδρομικής βιομηχανίας. Το εύρος του τσεχικού σιδηροδρομικού δικτύου και η πυκνότητά του είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, καθώς περιλαμβάνει σχεδόν 10.000 km σιδηροδρομικών γραμμών εντός της χώρας των 79.000 km2, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψετε σχεδόν οπουδήποτε με τρένο. Η πλειονότητα των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών που εκτελούνται σήμερα εκτελούνται από την κρατική εταιρεία České dráhy (Τσεχικοί Σιδηρόδρομοι), η οποία μέχρι το 2007 διαχειριζόταν επίσης υπηρεσίες φορτίου που διαχειρίζεται πλέον η ČD Cargo.



Κοιτάζοντας πίσω στην ιστορία, μπορούμε να ανακαλύψουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο ανάπτυξης των τσεχικών σιδηροδρόμων. Ο πρώτος σιδηρόδρομος - μια γραμμή με άλογα που συνδέει το České Budějovice στη Βοημία και το Linz στην Αυστρία, ξεκίνησε να λειτουργεί το 1828. Τα προβλήματα με τη μεταφορά αλόγων περιελάμβαναν το γεγονός ότι κάθε ζώο μπορούσε να εργαστεί μόνο τόσες ώρες σε μια δεδομένη ημέρα, έπρεπε να στεγαστεί , περιποιημένο, ταΐζεται και φροντίζεται από μέρα σε μέρα.



Οι σιδηροδρομικές μεταφορές άρχισαν να αναπτύσσονται αμέσως μετά, και τα πρώτα ατμοκίνητα τρένα έφτασαν στις γραμμές στη σημερινή Τσεχική Δημοκρατία το 1839. Η περίοδος μεταξύ 1839-1841 έφερε την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών τσεχικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένων των Břeclav, Přerov και Olomouc. Το πρώτο τρένο έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας στις 20 Αυγούστου 1845, μέσω του νεόκτιστου περάσματος στα τείχη της Πράγας, που τώρα ονομάζεται Σταθμός Πράγας-Μασάρικ. Όμως, όπως γνωρίζουμε, η τεχνολογία προχωρά πάντα μπροστά, έτσι η εποχή του ατμού των τρένων τελείωσε και άλλαξε από τον νέο κόσμο των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων. Η πρώτη ηλεκτρική πίστα στην Τσεχική Δημοκρατία άνοιξε τον Ιούνιο του 1903 και συνέδεε το δρόμο από το Tábor στο Bechyně.



Ο σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε από τον 19ο αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Επομένως, σχεδόν όλοι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί στην Τσεχική Δημοκρατία είναι ιστορικοί. Ο Praha Hlavní Nádraží είναι ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός στην Πράγα. Η ανάπτυξη και το εκπληκτικό αρχιτεκτονικό σχέδιο του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού της Πράγας είναι επίσης πολύ ενδιαφέροντα. Άνοιξε το 1871, αλλά ο σταθμός έλαβε τη σημερινή του άποψη σε αρχιτεκτονικό στυλ Art Nouveau μεταξύ 1901 και 1909 ετών. Η πρόσοψη του κτιρίου Art Nouveau και η αίθουσα του σταθμού, που θεωρούνται από τις πιο όμορφες στην Ευρώπη - σχεδιάστηκαν από τον Τσέχο αρχιτέκτονα Josef Fanta.



Ένα από τα πιο σημαντικά έργα στην ιστορία των σιδηροδρόμων στην Τσεχία αλλά και στην παγκόσμια ιστορία ήταν το θρυλικό Škoda Works. Ο κόμης Waldstein ίδρυσε ένα μεταλλουργικό εργοστάσιο στο Plzeň το 1859. Ξεκινώντας με 100 υπαλλήλους, το εργοστάσιο κατασκεύαζε προϊόντα για ζυθοποιεία, ορυχεία, ατμομηχανές και σιδηροδρομικά προϊόντα. Σύντομα, το εργοστάσιο αγοράστηκε από τον αρχιμηχανικό του, Emil Škoda το 1869 και στα τέλη του αιώνα, είχε γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Το Εργοστάσιο διέθεσε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων του για την κατασκευή ατμομηχανών. Η παραγωγή ξεκίνησε αρχικά με παραγγελία για 30 ατμομηχανές και σύντομα η πρώτη ατμομηχανή Škoda έφυγε από το εργοστάσιο στις 11 Ιουνίου 1920. Η εταιρεία παρήγαγε την 100η ατμομηχανή της στις 13 Σεπτεμβρίου 1921 και το 1927, η Škoda ξεκίνησε την παραγωγή της πρώτης ηλεκτρικής express express ατμομηχανή, μαζί με τις ηλεκτρικές εμπορευματικές ατμομηχανές.



Η Τσεχική Δημοκρατία φροντίζει πάντα σωστά την ιστορία της. Αποτέλεσμα αυτού του σημαντικού γεγονότος είναι καταπληκτικά μουσεία σιδηροδρόμων με καλοδιατηρημένες ιστορικές ατμομηχανές και μηχανές, που βρίσκονται σε διάφορα μέρη της χώρας, και η αποκλειστική ευκαιρία να οδηγήσετε στις ιστορικές ατμομηχανές, που ονομάζονται «Νοσταλγικό Ταξίδι Τρένου», στο στενό- ράγες τρένου εύρους.



Ο συγγραφέας της έκθεσης ετοίμασε επίσης υλικό βίντεο στο οποίο μπορείτε να γνωρίσετε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις ιστορικές σημειώσεις για όλα τα τρένα που παρουσιάζονται στις φωτογραφίες. Οι επισκέπτες της έκθεσης φωτογραφίας θα έχουν την αποκλειστική ευκαιρία να εξερευνήσουν τις ιστορικές σιδηροδρομικές εφευρέσεις που κατασκευάζονται στο θρυλικό Škoda Works. Ο κεντρικός χώρος της έκθεσης θα τραβήξει φωτογραφίες από ενδιαφέρουσες ατμομηχανές, ντίζελ και ηλεκτρικές ατμομηχανές που κατασκευάστηκαν από τον συγγραφέα της έκθεσης στο διάσημο Μουσείο Σιδηροδρόμων της Τσεχίας στη Lužná u Rakovníka.



Το Μουσείο Σιδηροδρόμων στο Lužná u Rakovníka είναι το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό μουσείο στην Τσεχική Δημοκρατία. Το Lužna u Rakovnika, στην άκρη του δάσους Kinvoklát, λίγο περισσότερο από μία ώρα ταξίδι δυτικά της Πράγας στο σιδηρόδρομο προς Chomutov, βρίσκεται από το 1997 στο μουσείο των Τσεχικών Σιδηροδρόμων. Βρίσκεται, δίπλα στον επιβατικό σταθμό, σε μια πρώην αποθήκη ατμομηχανών του σιδηροδρόμου Buštĕrhrad, ένα στρογγυλό σπίτι με εκτεταμένες υπαίθριες πλευρές γύρω από αυτό, όπου το στάδιο φόρτωσης άνθρακα, οι γερανοί νερού, η επιθεώρηση και τα κοιλώματα τέφρας βρίσκονται ακόμα επί τόπου. Μια συλλογή μουσείων που ονομάζεται Steel Legends αποτελείται από περισσότερες από 30 ατμομηχανές στενού εύρους τροχιάς.



Το μουσείο εκθέτει μια τεράστια ποικιλία από ατμομηχανές, ντίζελ και ηλεκτρικές ατμομηχανές, σιδηροδρομικές τεχνικές και δίνει επίσης την ευκαιρία στα παιδιά να μπουν στα ιστορικά τρένα και να ταξιδέψουν με ένα από αυτά στην περιοχή του πάρκου του μουσείου.



Το έργο της έκθεσης φωτογραφίας "The History of Czech Railways" δίνει μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες να εξερευνήσουν λεπτομερώς τις πιο σπάνιες ιστορικές ατμομηχανές όπως η No 310.076, που κατασκευάστηκε το 1899 και λειτούργησε μέχρι τη δεκαετία του 1950, και άλλα παλαιότερα και εκπληκτικά μοντέλα. Ένα άλλο πιο σπάνιο παράδειγμα, οι ατμομηχανές No EP 1000 (525.1) κατασκευάστηκαν σε 25 μονάδες το 1956 για εργασίες βαριάς μεταλλουργικής κυκλοφορίας. Μόνο μια ατμομηχανή αυτού του τύπου έχει διασωθεί μέχρι σήμερα. Αυτή η ατμομηχανή παραγγέλθηκε από την United Steel Works of Kladno, όπου παραδόθηκε στις 28 Μαΐου 1956 και χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά άνθρακα, σιδηρομεταλλεύματος και ασβεστόλιθου.



Το φωτογραφικό έργο περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από ιστορικά σήματα καρφίτσας αφιερωμένα σε διάφορα γεγονότα στην ιστορία των Τσεχικών Σιδηροδρόμων.



Μια σειρά από έντεκα μοναδικά σήματα καρφίτσας, που εκδόθηκαν το 1950-1980, αποτελείται από σήματα από διάσημες ιστορικές και σιδηροδρομικές αποθήκες διαφόρων πόλεων της Τσεχικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των Ceske Velenice, Brno, Louny, Krnov, Jihlava, Sokolov και άλλων. Κάθε ένα από τα παρουσιαζόμενα σήματα καρφίτσας εκδόθηκε σε σχέση με συγκεκριμένες ιστορικές εξελίξεις που επιτεύχθηκαν από τους Τσεχικούς Σιδηροδρόμους.



Η έκθεση φωτογραφίας θα διαρκέσει έως την 1η Ιουνίου.



sidirodromikanea.blogspot.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ