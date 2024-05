Ο Ίλον Μασκ αφού τελείωσε το Λύκειο στη Νότια Αφρική το 1989, μετακόμισε στον Καναδά. Εκεί γράφτηκε στο πανεπιστήμιο Κουίνς στο Οντάριο και κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ. Αργότερα απέκτησε πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το ίδιο Πανεπιστήμιο.



Που και που θυμάται αυτά που έμαθε σπουδάζοντας Φυσική. Όπως χτες, όταν έκανε την παρακάτω ανάρτηση στο πρώην Twitter και νυν Χ:

Αναφέρεται στο επερχόμενο πείραμα MAJORANA DEMONSTRATOR που στήνεται στο Sanford Underground Research Facility στο Black Hills της Νότιας Ντακότα, γράφοντας ότι οποιοδήποτε πείραμα ελέγχει την ισχύ του Καθιερωμένου Προτύπου των στοιχειωδών σωματιδίων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Στο εν λόγω πείραμα θα αναζητηθεί η διπλή διάσπαση β χωρίς νετρίνα (0νββ) του γερμανίου-76 (76Ge→76Se + 2e−). Η μέχρι τώρα έρευνα έδειξε ότι αν κατά την διάσπασή του 76Ge συμβαίνει η διπλή διάσπαση β χωρίς νετρίνα, τότε θάπρεπε να έχει χρόνο ζωής πάνω από 1026 χρόνια.Ο Ίλον Μασκ γράφει ότι το γερμάνιο-76 χρειάζεται 100 τρισεκατομμύρια φορές περισσότερο χρόνο απ΄ότι η ηλικία του σύμπαντος για να διασπαστεί. Αλλά επειδή είναι αδύνατο να περιμένουμε τόσο, μπορούμε να παρατηρούμε τις διασπάσεις ενός τόνου γερμανίου-76. Κι αυτό θα κάνει το πείραμα MAJORANA DEMONSTRATOR.Το πείραμα που θα ξεκινήσει σύντομα θα απαντήσει σε ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα στη φυσική: είναι τα νετρίνα σωματίδια Majorana; Δηλαδή, ταυτίζονται με τα αντισωματίδιά τους. Αν η απάντηση είναι καταφατική, θα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε το Καθιερωμένο Πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων.Ο άνθρακας-14 διασπάται σε άζωτο-14 εκπέμποντας ένα ηλεκτρόνιο και ένα αντινετρίνο, καθώς ένα από τα νετρόνια στον πυρήνα του μετατρέπεται σε πρωτόνιο. Πρόκειται για μια συνηθισμένη διάσπαση βήτα. Στην σπάνια διπλή διάσπαση βήτα, όπως αυτή του γερμανίου-76 που μεταπίπτει σε σελήνιο-76, δύο νετρόνια μετατρέπονται σε πρωτόνια και εκπέμπονται δύο ηλεκτρόνια και δύο αντινετρίνα.Στη διπλή διάσπαση βήτα χωρίς νετρίνα δυο νετρόνια μετατρέπονται σε πρωτόνια. Τα μόνα εκπεμπόμενα προϊόντα είναι δυο ηλεκτρόνια, τα οποία μπορούν να προκύψουν αν το νετρίνο και το αντινετρίνο είναι το ίδιο σωματίδιο (νετρίνο Majorana), έτσι ώστε το ίδιο νετρίνο να μπορεί να εκπεμφθεί και να απορροφηθεί από τον πυρήνα.Ο Ίλον Μασκ παραπέμπει για περισσότερες λεπτομέρειες στο άρθρο: MAJORANA, the Search for the Most Elusive Neutrino of AllΠηγή:https://physicsgg.me/