Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και οι εφαρμογές όπως το ChatGPT έχουν γνωρίσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας νέες συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της τεχνολογίας και τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη κοινωνία. Ενώ η πρόοδος αυτή έχει ανοίξει αμέτρητες δυνατότητες, δημιουργεί επίσης σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, την ηθική και τη φύση της ανθρώπινης εμπειρίας.Σε μια συνέντευξη με τον Αλέξη Παπάζογλου για το Institute for Art and Ideas, ο Scott Aaronson, διακεκριμένος καθηγητής επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν, εξετάζει τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης υπό το πρίσμα της κβαντικής μηχανικής και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Συζητά αν η αισιοδοξία γύρω από την ΤΝ είναι δικαιολογημένη ή αν ενδέχεται να υποπέσουμε σε μια επικίνδυνη «αισιόδοξη επαγωγή». Επιπλέον, θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των μηχανών να κατανοούν πραγματικά τον κόσμο, σε αντίθεση με την απλή φαινομενική κατανόηση, εξετάζοντας τι ακριβώς διαφοροποιεί τους ανθρώπους από τις μηχανές.Ο Aaronson διερευνά τη μοναδικότητα της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από την κβαντική μηχανική, υποστηρίζοντας ότι η φύση της συνείδησης και της κατανόησης μπορεί να συνδέεται με θεμελιώδεις αρχές της κβαντικής φυσικής. Αναρωτιέται επίσης για το γιατί συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την ΤΝ, παρά τους κινδύνους που αυτή μπορεί να ενέχει, και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά της.Ο Scott Aaronson είναι γνωστός για τη συμβολή του στην κατανόηση των κβαντικών υπολογιστών και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Με σπουδές από το Πανεπιστήμιο Cornell και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ, και με μεταδιδακτορικές σπουδές στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών και στο Πανεπιστήμιο του Βατερλώ, έχει αφιερώσει την καριέρα του στη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των ορίων της κβαντικής υπολογιστικής. Το βιβλίο του "Quantum Computing from Democritus" θεωρείται ορόσημο στον τομέα του, και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως "Από τον Δημόκριτο στους κβαντικούς υπολογιστές".Ο Aaronson, στο πλαίσιο του προγράμματος "It from Qubit", ασχολείται εντατικά με τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της υπολογιστικής πολυπλοκότητας και της κβαντικής βαρύτητας, συνεργαζόμενος με εξέχοντες φυσικούς όπως ο Leonard Susskind για την κατανόηση της ανάπτυξης της πολυπλοκότητας των κβαντικών κυκλωμάτων σε συστήματα που σχετίζονται με την αντιστοιχία AdS/CFT. Αυτές οι έρευνες ανοίγουν νέες προοπτικές για το πώς η κβαντική φυσική μπορεί να προσφέρει νέες προσεγγίσεις στην κατανόηση της συνείδησης και της ανθρώπινης εμπειρίας, ενώ παράλληλα θέτουν θεμελιώδη ερωτήματα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.