Είμαι ευτυχής. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να συμμετέχω και στο μέλλον σε ένα τόσο σημαντικό παγκόσμιο συνέδριο του IEEE (IEEE- The Institute of Electrical and Electronics Engineers is the world's largest technical professional organization) στο μεγαλύτερο παγκόσμιο συνέδριο εκπαίδευσης του ΙΕΕΕ Education Society, το IEEE Educon Conference.Κατά την περίοδο του Covid-19, συμμετείχα εξ αποστάσεως σε τρία συνέδρια IEEE EDUCON με έξι δημοσιεύσεις στο IEEE Xplore. Ωστόσο, η συμμετοχή από κοντά είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Είναι απίστευτη η εμπειρία της συμμετοχής, με την εξαιρετική οργάνωση και αυστηρότητα των συνεδρίων ΙΕΕΕ να ανοίγει τους ορίζοντές σου. Συναντάς και συνομιλείς με σπουδαίους ερευνητές από τα κορυφαία πανεπιστήμια και πολυτεχνεία όλου του κόσμου, μοιράζεσαι τη δουλειά σου με ειδικούς, έχεις την ευκαιρία να την παρουσιάσεις και να τη συζητήσεις με ειδικους. Ακούς νέες, απίθανες ιδέες, συζητάς ανοιχτά με όλους ισοτιμα και αντλείς έμπνευση και ενθουσιασμό.Γνωρίζεις συναδέλφους επιστήμονες από όλο τον κόσμο (Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Λατινική Αμερική, Κίνα, Ινδία, Αυστραλία), μοιράζεσαι τις εμπειρίες σου, τις νέες ιδέες και τις σκέψεις σου, μαθαίνεις για νέα πειράματα και απίθανες τεχνολογικές εφαρμογές καθώς και για νέες μεθόδους διδασκαλίας από τους τοπ στον κόσμο για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης STEM. Μαθαίνεις παράλληλα και τις νέες τεχνικές της επιστημονικής έρευνας στα workshops και δημιουργείς νέες ομάδες έρευνας. Κυρίως όμως παίρνεις μεγάλη δύναμη για να συνεχίσεις τον δύσκολο και συχνά πολύ μοναχικό δρόμο της επιστημονικής έρευνας και ανακάλυψης.Και εις άλλα με υγεία εύχομαι σε όλους μας. Πάντα τέτοια.Πανεπιστήμιο Αθηνών - University of Athens

