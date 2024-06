Ορεινοί σιδηρόδρομοι με εκπληκτική θέα, διανυκτερεύσεις σε εμβληματικές πόλεις και απογευματινές βόλτες με τσάι στην αγγλική ύπαιθρο συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων πολυτελών βόλτων με τρένο στον κόσμοgoodhousekeeping.comΑπό τη Σκωτία στην Ελβετία , την Κωνσταντινούπολη στην Αλάσκα , τα ταξίδια με τρένο έχουν εισέλθει σε μια νέα χρυσή εποχή χάρη στη ζήτηση για οικολογικές διακοπές και αργά ταξίδια, καθώς και στην ανανεωμένη αίσθηση ότι το ταξίδι είναι εξίσου σημαντικό με τον προορισμό.Η αποφυγή καθυστερήσεων στα αεροδρόμια, ουρών ασφαλείας και γεμάτα αεροσκάφη είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην άνοδο των σιδηροδρομικών ταξιδιών , γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μια αναταραχή νέων ευρωπαϊκών δρομολογίων κοίλων τρένων.Ποιο είναι το πιο πολυτελές τρένο;Μεταξύ των πιο πολυτελών τρένων στον κόσμο είναι το Venice Simplon-Orient-Express , το οποίο ξεκίνησε το 1982, κάνοντας το πρώτο του ταξίδι από το Λονδίνο στη Βενετία. Το τρένο φημίζεται για τα ανακαινισμένα βαγόνια του Art Deco της δεκαετίας του 1920 και του 1930, μαζί με μια δελεαστική σειρά διαδρομών, όπως Παρίσι προς Κωνσταντινούπολη, Παρίσι προς Πράγα, Παρίσι προς Βουδαπέστη , Άμστερνταμ προς Βενετία και Βρυξέλλες προς Βερόνα, καθώς και χειμερινά τρένα προς τις γαλλικές Άλπεις. .Πόσο κοστίζουν οι διακοπές με το πολυτελές τρένο;Το κόστος των πολυτελών διακοπών με τρένο εξαρτάται από την εταιρεία, το τι περιλαμβάνει το πακέτο σας και τη διάρκεια του ταξιδιού. Ως κατευθυντήρια γραμμή, η κλασική διαδρομή Venice Simplon-Orient-Express από το Παρίσι στη Βενετία κοστίζει από 3.530 £ ανά άτομο, αλλά η κράτηση του ταξιδιού ως μέρος μεγαλύτερης διάρκειας διακοπών θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο την απόδρασή σας.Για παράδειγμα, ως ένα ταξίδι ζωής, μπορείτε να ζήσετε το Venice Simplon-Orient-Express με το Good Housekeeping ως μέρος μιας περιοδείας στη Βενετία, όπου οι τιμές ξεκινούν από £5.999. Το πακέτο περιλαμβάνει πτήσεις από το Λονδίνο προς τη Βενετία, ακολουθούμενες από τρεις νύχτες στη μαγευτική πόλη, την εξερεύνηση των διάσημων αξιοθέατων της και την απόλαυση δείπνου και συζήτησης με τον τηλεοπτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, τον δημοσιογράφο και τον φανατικό τρένο Michael Portillo .Στη συνέχεια, θα ξεκινήσετε το ολονύκτιο ταξίδι με το τρένο (με τον Michael στο ρυμουλκούμενο) στο Παρίσι, με απεριτίφ, δείπνο τεσσάρων πιάτων και πλούσιο πρωινό με φρούτα, αρτοσκευάσματα και φρέσκο ​​καφέ.Ποια είναι η πιο πολυτελής διαδρομή με τρένο στο Ηνωμένο Βασίλειο;Όσον αφορά τις πιο πολυτελείς διαδρομές με τρένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα από τα καλύτερα είναι το Belmond British Pullman , ένα ανακαινισμένο τρένο της δεκαετίας του 1920 με μαρκετερί αντίκες, vintage φωτισμό και ταπετσαρίες πολιτιστικής κληρονομιάς και μια ιστορία μεταφοράς βασιλιάδων και αστέρων του κινηματογράφου. Σήμερα, μεταφέρει τους λάτρεις του τρένου σε ιστορικές πόλεις , όπως το Bath, το York και το Canterbury. αρχοντικά σπίτια, όπως το παλάτι Blenheim και το Sandringham. και εποχιακές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Chelsea Flower Show και του Royal Ascot. και αρχαία κάστρα.Με το Good Housekeeping Holidays, μπορείτε να απολαύσετε μια αποκλειστική βόλτα με το τρένο στην αγγλική ύπαιθρο στο βρετανικό Pullman στο Κάστρο Highclere , την τοποθεσία του Downton Abbey , όπου θα συμμετάσχετε σε μια συζήτηση με την ιδιοκτήτρια Lady Carnarvon. Μια δημοσιευμένη συγγραφέας και παθιασμένη ιδιοκτήτρια, η Lady Carnarvon θα συζητήσει την ιστορία του αρχοντικού σπιτιού, θα αποκαλύψει μερικά από τα μυστικά του και θα μοιραστεί ιστορίες από τα γυρίσματα της τηλεοπτικής εκπομπής που κέρδισε τα BAFTA.Η ημέρα περιλαμβάνει ποτό καλωσορίσματος και brunch τριών πιάτων στο ταξίδι σας στο Κάστρο Highclere , σαμπάνια κατά τη διάρκεια της ομιλίας και ένα δείπνο τριών πιάτων με κρασί, καφέ και πτι φουρ στο ταξίδι της επιστροφής.Άλλα πολυτελή τρένα του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνουν το Belmond's Royal Scotsman, το οποίο προσφέρει κινηματογραφικές περιηγήσεις με τρένο στα Highlands, ταξίδια σε σπίτια και κήπους πολιτιστικής κληρονομιάς και γευσιγνωσίες ουίσκι σε αποστακτήρια παγκόσμιας κλάσης.Το Northern Belle, ένα πολυτελές τρένο με επτά βαγόνια που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930, προσφέρει επίσης μια πλούσια εμπειρία. Αναχωρώντας από σταθμούς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, το τρένο μεταφέρει τους επισκέπτες τόσο σε ημερήσιες όσο και σε σαββατοκύριακα ταξίδια σε όλη τη χώρα, προσφέροντας τα πάντα, από εντυπωσιακές επισκέψεις στο σπίτι μέχρι απογευματινό τσάι με σαμπάνια.Πού είναι το καλύτερο μέρος για να πάτε για πολυτελείς διακοπές με τρένο;Αν ψάχνετε για ένα ταξίδι με τρένο στο εξωτερικό, τα καλύτερα μέρη για πολυτελείς διακοπές με τρένο και διακοπές είναι η Ελβετία, η Ινδία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, με μερικά από τα πιο διάσημα πολυτελή τρένα σε όλο τον κόσμο είναι το Glacier Express , το Rocky Mountaineer , το The Ghan, The Blue Train, The Palace on Wheels, and the Andean Explorer.Αναζητάτε τις καλύτερες πολυτελείς διακοπές με τρένο για εσάς; Εμπνευστείτε από αυτές τις ιδέες της συλλογής Good Housekeeping Holidays Ένα διάλειμμα στη Βενετία και το Venice Simpon-Orient-Express μια νύχτα στο ΠαρίσιΜΠΕΛΜΟΝΤΓίνετε μέλος του δημοσιογράφου, του ραδιοτηλεοπτικού φορέα και του λάτρη των σιδηροδρόμων Michael Portillo στο πρώτο του ταξίδι στο Venice Simplon-Orient-Express . Τον Μάρτιο του 2025, μπορείτε να περάσετε δύο ημέρες στη Βενετία πριν κάνετε ένα διανυκτέρευση στο Παρίσι με το υπέροχο τρένο.Αφού επισκεφτείτε αξιοθέατα όπως η Βασιλική του Αγίου Μάρκου και το Παλάτι των Δόγηδων στη Βενετία, θα χαλαρώσετε στο πλοίο, με γεύματα στο πολυτελές αυτοκίνητο, κοκτέιλ και συνομιλίες στο Bar Car '3674' και μια νύχτα σε μια πολυτελή καμπίνα .Μια κρουαζιέρα στην Αλάσκα με τα εθνικά πάρκα του Καναδά και μια βόλτα με Rocky MountaineerSL_PHOTOGRAPHY // GETTY IMAGESΤα Βραχώδη Όρη και η Αλάσκα είναι δύο από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές άγριας φύσης της Βόρειας Αμερικής, αλλά είναι εκπληκτικά εύκολο να συνδυαστούν σε ένα ταξίδι με το Good Housekeeping αυτό το καλοκαίρι. Από την πόλη Banff στο νότιο Καναδά, μπορείτε να εξερευνήσετε τα εθνικά πάρκα Banff και Yoho και στη συνέχεια να οδηγήσετε το ιστορικό τρένο Rocky Mountaineer μέσα από ένα τοπίο με ορεινά περάσματα, γαλήνιες λίμνες, φαράγγια ποταμών και παρθένα δάση.Πηγαίνοντας στο Βανκούβερ, επιβιβαστείτε στο πλοίο Ruby Princess της Princess Cruises και διασχίστε το Inside Passage της Αλάσκας, με τα φιόρδ, τις φάλαινες φυσητήρες, την όρκα, τους φαλακρούς αετούς και τις αρκούδες, τις ιθαγενείς κοινότητες και τη συναρπαστική ιστορία του Gold Rush.Λίμνη Κόμο, St Moritz και A Bernina ExpressFRANCESCO BERGAMASCHI // GETTY IMAGESΤο Bernina Express είναι ένα μαγευτικό, καταγεγραμμένο στη λίστα της UNESCO τρένο που ταξιδεύει κατά μήκος της υψηλότερης σιδηροδρομικής γραμμής στις Άλπεις και σας προσφέρει μια μοναδική θέα στις αστραφτερές λίμνες και τις βουνοκορφές της Ελβετίας από τα ευρύχωρα, πανοραμικά βαγόνια του. Στην περιπέτεια Ιταλίας-Ελβετίας του Good Housekeeping , που αναχωρεί τον Σεπτέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2024, θα επιβιβαστείτε στο Bernina Express στο Colico στις όχθες της λίμνης Κόμο στη Λομβαρδία, στη βόρεια Ιταλία.Μετά από μια βόλτα ζωής, θα κατεβείτε στο πιο διάσημο και λαμπερό θέρετρο των Άλπεων της Ελβετίας, το St Moritz. Επιστρέφοντας στην Ιταλία για το υπόλοιπο του ταξιδιού, θα απολαύσετε επίσης μια κρουαζιέρα στο Κόμο , απολαμβάνοντας τα γραφικά λιμάνια, τα χωριά με καρτ ποστάλ και το ονειρικό βουνό.Μια πρώτης τάξεως σιδηροδρομική περιήγηση στην ΕλβετίαΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ GLACIER EXPRESSΤο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελβετίας φημίζεται για την άνεση και την αποτελεσματικότητά του και αποτελείται από πολλούς εμβληματικούς ορεινούς σιδηροδρόμους που μπορείτε να ζήσετε σε αυτό το ένδοξο ταξίδι Good Housekeeping . Απολαύστε ένα ταξίδι επιστροφής στον ορειβατικό σιδηρόδρομο Gornergrat από το Zermatt, ο οποίος προσφέρει εξαιρετική θέα στο διάσημο Matterhorn των Άλπεων, καθώς και μια βόλτα με το Bernina Express στο Τιράνο (στην Ιταλία) και πίσω, όπου θα δείτε την Ελβετική βουνά, παγετώνες και λίμνες δίνουν τη θέση τους στο ιταλικό πράσινο.Από το Zermatt, θα κάνετε ένα από τα πιο εκπληκτικά ταξίδια με τρένο, το Glacier Express. Γνωστό ως «το πιο αργό τρένο εξπρές στον κόσμο», περνά με ταχύτητα 24 μίλια την ώρα για 181 μίλια μέσα από εντυπωσιακά αλπικά τοπία, τα οποία θα απολαύσετε από ένα βαγόνι πρώτης κατηγορίας καθώς γευματίζετε με ένα υπέροχο γεύμα. Αυτό το ταξίδι περιλαμβάνει επίσης διαμονές σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων στο αριστοκρατικό Zermatt και το St Moritz.Ένα ταξίδι στο σπίτι του Downton Abbey στο βρετανικό PullmanΜΠΕΛΜΟΝΤ ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝΑυτόν τον Σεπτέμβριο, μπορείτε να ταξιδέψετε από το σταθμό Victoria του Λονδίνου στο Κάστρο Highclere, μια εξοχική κατοικία Grade I στο Hampshire που χτίστηκε το 1679 και περιβάλλεται από στρέμματα καταπράσινου πάρκου που σχεδιάστηκε από τον Capability Brown.Σε αυτό το υπέροχο ημερήσιο ταξίδι , θα ταξιδέψετε με την αρχισυντάκτρια του Good Housekeeping Gaby Huddart στο British Pullman, ένα πολυτελές τρένο Belmond, στο οποίο θα απολαύσετε τόσο brunch όσο και δείπνο. Στο Highclere, μπορείτε να απολαύσετε ένα ποτήρι σαμπάνια καθώς ακούτε μια αποκλειστική ομιλία από την ιδιοκτήτρια και κάτοικο του κάστρου, Lady Carnarvon.Διακοπές χωρίς πτήσεις στις Ελβετικές Άλπεις και βόλτα με το Glacier ExpressΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ GLACIER EXPRESSΟι πτήσεις είναι αυστηρά εκτός ημερήσιας διάταξης σε αυτήν την πενθήμερη ελβετική παραμονή , η οποία αναχωρεί τον Οκτώβριο του 2024, τον Μάρτιο του 2025 και τον Οκτώβριο του 2025. Θα ξεκινήσετε με ένα ταξίδι Eurostar από το Λονδίνο στο Παρίσι, στη συνέχεια στη Βασιλεία και, τέλος, στην ορεινή πόλη-θέρετρο της Ελβετίας του Ιντερλάκεν. Μετά από μια μέρα επίσκεψης στην πόλη της Λουκέρνης, στη γύρω λίμνη και σε άλλα χωριά, θα κατευθυνθείτε στο Chur για να συμμετάσχετε στο Glacier Express .Ενώ βρίσκεστε στο σκάφος, θα ανεβείτε στα χιονισμένα βουνά, θα προσπεράσετε χαράδρες και γοητευτικά χωριά και θα ταξιδέψετε μέσα από το δραματικό πέρασμα Oberalp των Άλπεων, απολαμβάνοντας ένα γεύμα τριών πιάτων. Αφού επιστρέψετε στο Ιντερλάκεν εκείνο το βράδυ, θα περάσετε την τελευταία σας μέρα εξερευνώντας την ελβετική πρωτεύουσα της Βέρνης πριν επιστρέψετε στο Λονδίνο με τρένο για άλλη μια φορά.