Τα Χριστούγεννα αποτελούν μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές του χρόνου για τα παιδιά και μια υπέροχη ευκαιρία για εμάς τους ενήλικες να δημιουργήσουμε στιγμές και ευχάριστες αναμνήσεις που θα τα συνοδεύουν για πάντα.Η μαγεία δεν κρύβεται μόνο τα δώρα και στα φώτα, αλλά στις μικρές οικογενειακές τελετουργίες, στην ζεστή ατμόσφαιρα, στο "μαζί".Ειδικά στην εποχή μας που η αμείλικτη καθημερινότητα μας στερεί κοινό χρόνο με τα παιδιά, η περίοδος των γιορτών είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναπληρώσουμε το κενό με απλούς και δημιουργικούς τρόπους.

Στόλισμα που γίνεται… οικογενειακή στιγμή

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν είναι μόνο διακόσμηση είναι εμπειρία.

Ιδέες για να γίνει το στόλισμα πιο ξεχωριστό:

Ορίστε από νωρίς την ημερομηνία στολισμού, πχ το πρώτο σαββατοκύριακο του Δεκέμβρη και τηρείτε μόνιμα αυτή τη συνήθεια ώστε τα παιδιά να αδημονούν μεν αλλά να έχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο να περιμένουν.Επιτρέψτε στα παιδιά να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, ρωτήστε τη γνώμη τους για τα χρώματα που θα προτιμούσαν, το είδος των στολιδιών κλπ

Βάλτε χριστουγεννιάτικη μουσική και αφήστε τα παιδιά να επιλέξουν ποιο αντικείμενο θα τοποθετήσουν στο δέντρο πρώτα.

Δημιουργήστε ένα “οικογενειακό τελετουργικό”: κάποιος βάζει φωτάκια, κάποιος γιρλάντες, άλλοι τα στολίδια.

Κρατήστε μερικές “χειροποίητες αναμνήσεις”, όπως παλιά παιδικά στολίδια, και τοποθετήστε τα μπροστά, σαν μικρό άλμπουμ αναμνήσεων στο δέντρο.

Στολίστε επίσης μία μικρή γωνιά του σπιτιού αποκλειστικά από τα παιδιά, όπως ένα μικρό τραπεζάκι ή ράφι, με στολίδια που έφτιαξαν τα ίδια, σχολικές χειροτεχνίες κλπ

Δημιουργικές κατασκευές για μικρά χεράκια

Τα παιδιά λατρεύουν να δημιουργούν και τα Χριστούγεννα προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες:

Χειροποίητα στολίδια από χαρτόνι, ύφασμα, σκοινί, ζύμη, πηλό, ανακυκλώσιμα υλικά

Χριστουγεννιάτικες κάρτες για γιαγιάδες, παππούδες ή φίλους.

Μικρές γιρλάντες από χαρτάκια, κορδέλες ή κουμπιά.

Αυτές οι μικρές δημιουργίες δίνουν στα παιδιά αίσθηση περηφάνιας και στο σπίτι ζεστασιά και μια μοναδική, προσωπική ατμόσφαιρα.





Μαζί στην κουζίνα: Χριστουγεννιάτικα γλυκά με παιδική συμμετοχή

Η κουζίνα είναι συχνά το πιο ζεστό δωμάτιο του σπιτιού τις γιορτινές ημέρες και η παρασκευή χριστουγεννιάτικων γλυκισμάτων μπορεί να μετατραπεί στο απόλυτο και το πιο αγαπημένο οικογενειακό “event”.

Εύκολες ιδέες για γλυκά που μπορούν να φτιάξουν τα παιδιά:

μπισκότα

σοκολατάκια σε φόρμες με χριστουγεννιάτικα σχέδια

cupcakes με χριστουγεννιάτικη διακόσμηση

Όμως ακόμη και στα πιο περίπλοκα γιορτινά γλυκά όπως μελομακάρονα ή κουραμπιέδες δώστε τους μικρές “αρμοδιότητες”, ανάλογα με την ηλικία τους, ώστε να νοιώσουν την χαρά της συμμετοχής: να ανακατέψουν, να πλάσουν, να πασπαλίσουν. Δεν χρειάζεται τελειότητα μόνο χαμόγελα.







Χριστουγεννιάτικες ιστορίες & ταινίες για όμορφες στιγμές

Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι μια κουβέρτα, ένα ζεστό ρόφημα και μια τρυφερή ιστορία.

Ιδέες:

Χριστουγεννιάτικα παραμύθια πριν τον ύπνο.

Ταινίες για όλη την οικογένεια.

Μικρές θεατρικές “αναπαραστάσεις” από τα παιδιά με εικόνες ή μαριονέτες με κοινό ...εσάς

Αυτές οι στιγμές διδάσκουν στα παιδιά συναισθήματα, αξίες και… μαγεία.







Μικρές καθημερινές ιεροτελεστίες που φέρνουν Χριστούγεννα στο σπίτι

Οι μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα μπορούν να γίνουν ακόμη πιο γλυκές με μικρές καθημερινές συνήθειες:

Βάλτε μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη μουσική για λίγα λεπτά κάθε μέρα.

Χρησιμοποιήστε ένα advent ημερολόγιο του Δεκέμβρη που θα μετρά τις μέρες ως τις γιορτές, ζητείστε από τα παιδιά να το γεμίσουν με μικρά γλυκά, σημειώματα, μικρές ζωγραφιές κλπ και ανοίγετε μαζί ένα κουτάκι κάθε πρωί

Συντηρείστε τον μύθο του άγιου βασίλη, τα γράμματα, ακόμη και στα παιδιά προεφηβικής ηλικίας που πια γνωρίζουν την αλήθεια. Είναι σίγουρο ότι θα ανταποκριθούν με χιούμορ αλλά και χαρά, όλοι θέλουμε να συντηρούμε ένα κομμάτι μαγείας και ελπίδας ακόμη κι αν πρόκειται για εις γνώση μας ουτοπία.

Δημιουργείστε το δικό σας οικογενειακό παιχνίδι χριστουγεννιάτικης "περιπέτειας". Για παράδειγμα κάποιος κρύβει κάθε μέρα ένα διαφορετικό στολίδι από το δέντρο και οι υπόλοιποι πρέπει να το ανακαλύψουν και αναθέστε στα παιδιά να ορίσουν τους κανόνες.

Ζητείστε τους από νωρίς να φτιάξουν τα δικά τους δώρα, ένα για κάθε μέλος της οικογένειας ή και για γιαγιάδες, παπούδες, θείους, θείες. Χειροτεχνίες, ζωγραφιές, κάρτες.Δεν χρειάζεται τίποτα ακριβό μόνο φαντασία, φροντίδα και διάθεση.

Τα Χριστούγεννα στο σπίτι με τα παιδιά δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκα ή υπερβολικά, ούτε και να εξαντλούνται στα τυπικά και σε ένα γράμμα στον άγιο βασίλη. Το μυστικό βρίσκεται στη ζεστασιά, την παρουσία και τις μικρές κοινές στιγμές. Με λίγη δημιουργία, λίγη μουσική και πολλή αγάπη, κάθε σπίτι μπορεί να γίνει το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο σκηνικό και οι γιορτινές αναμνήσεις που θα δημιουργηθούν θα μείνουν ζωντανές για μια ζωή.

soulouposeto