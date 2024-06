2024-06-17 10:42:17

Η Ζόζεφιν παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής I Love Σου Κου, λίγη ώρα μετά την εκρηκτική της εμφάνιση στη σκηνή του Just The Two Of Us.



Συγκεκριμένα, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τα μελλοντικά επαγγελματικά της σχέδια, κάνοντας μία αποκάλυψη για την Eurovision.



«Θα μπορούσατε να με δείτε κριτή στο J2US, τα ακούω όλα, έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Αν μπορούσα να βοηθήσω κάπου, εννοείται πως θα μου άρεσε», είπε αρχικά η Ζόζεφιν και αποκάλυψε για την Eurovision 2025:



«Ναι, είμαστε σε συζητήσεις για τη Eurovision του χρόνου. Δεν έχει γίνει επίσημη πρόταση, κάθε χρόνο υπάρχουν προτάσεις, πάντα πέφτουν κάποια ονόματα και μετά γίνεται ένα ραντεβού και συζητάνε ποιος θα πάει.



Όχι, το τραγούδι δεν το έχουμε βρει αλλά έχουμε πολλούς ταλαντούχους συνθέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».



Για ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την τηλεόραση και να τη δούμε να παρουσιάζει κάποια εκπομπή αποκάλυψε:



«Έχω τόση δουλειά με το τραγούδι που δεν έχω κάτσει να σκεφτώ το ενδεχόμενο της τηλεπαρουσίασης. Έχουν έρθει κατά καιρούς προτάσεις αλλά για να το κάνω αυτό, θα πρέπει να αφήσω τη δουλειά μου. Κάθε φορά που κάνω πλάνα, η ζωή μου τα φέρνει αλλιώς.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ