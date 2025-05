2025-05-10 11:46:26

Η νεαρή τραγουδίστρια φαίνεται πως δεν εντυπωσίασε μόνο το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο St. Jakobshalle, αλλά και τη δημοφιλή μουσική πλατφόρμα Spotify!



Κάτω από το βίντεο της δεύτερης τεχνικής πρόβας της Klavdia, ο επίσημος λογαριασμός του Spotify άφησε το σχόλιο «goosebumps» – μια λέξη που σημαίνει «ανατριχίλα» και υποδηλώνει έντονη συγκίνηση. Το σχόλιο αυτό προκάλεσε θετικά σχόλια από τους χρήστες, συγκεντρώνοντας δεκάδες likes και επιβεβαιώνοντας πως η ερμηνεία της Klavdia άγγιξε το διεθνές κοινό.



Η απάντηση της Klavdia



Από την πλευρά της η Ελληνίδα καλλιτέχνις έσπευσε να απαντήσει με τον δικό της τρόπο, γεμάτη ενθουσιασμό.



«I see you Spotify thank you, love you (σε βλέπω Spotify, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ)», σχολίασε μέσω Instagram story.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ