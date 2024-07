Η Barking Well αναλαμβάνει όλες τις ζωντανές ψυχαγωγικές εκπομπές του Mega και «εκτοπίζει» την Oscar Productions. Στο κάδρο των συζητήσεων και ο ΑΝΤ1.Τεκτονικές αλλαγές που αναδιαμορφώνουν το τηλεοπτικό τοπίο έρχονται στο φινάλε της σεζόν. Εν μέσω του θρίλερ για την παραμονή του ή μη στο Open, ο Νίκος Κοκλώνης «κλείνει» νέο deal με το Mega για να διευρύνει τη συνεργασία με το κανάλι και να αναλάβει την προσεχή σεζόν την παραγωγή των ζωντανών ψυχαγωγικών εκπομπών, που έως τώρα είχε η Oscar Productions. Η είδηση-βόμβα, την οποία αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας την περασμένη Πέμπτη στο «Πρωινό», ανατρέπει τα δεδομένα, φέρνοντας αλλαγή ισορροπιών και εξελίξεις και σε άλλα κανάλια. Η εταιρεία Barking Well, που έως τώρα υπέγραφε την παραγωγή μόνο μίας εκπομπής στο Mega («Χαμογέλα και πάλι»), θα αναλάβει επίσης την παραγωγή των δύο καθημερινών εκπομπών της Φαίης Σκορδά και της Δανάης Μπάρκα, καθώς και το «Ακόμα δεν είδες τίποτα» του Κώστα Τσουρού το Σαββατοκύριακο.Το deal του Mega με τον Ν. Κοκλώνη ουσιαστικά «εκτοπίζει» από το ζωντανό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού την Oscar Productions, εταιρεία κοινών συμφερόντων του Mega και του ΑΝΤ1. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την εν γένει συνέχιση της Oscar Productions, η οποία συστάθηκε πριν από έναν χρόνο επισφραγίζοντας τη συμμαχία MegaΑΝΤ1, με στόχο να αποτελέσει το αντίπαλον δέος στο δίπολο Alpha-Star με την Green Pixel.Για την ώρα, πληροφορίες της Reallife αναφέρουν ότι η Oscar Productions θα διατηρήσει την παραγωγή σε δύο προγράμματα του Mega, το τηλεπαιχνίδι «The chase» και το «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, καθώς και στο νέο τηλεπαιχνίδι «One question», που προορίζεται για το β’ μισό της σεζόν.Την ίδια στιγμή, άλλες πηγές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον της Oscar Production, ακόμα και το σενάριο να έχει επιτελέσει τον αρχικό σκοπό της και να κλείσει προσεχώς τον κύκλο ζωής της. Οι παρασκηνιακές ζυμώσεις για την τελική διαμόρφωση του τηλεοπτικού τοπίου βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασικό στόχο την επίτευξη οικονομίας κλίμακας μέσα από τη συγκέντρωση πολλών εκπομπών σε μία εταιρεία παραγωγής.Στο κάδρο των συζητήσεων με τον Ν. Κοκλώνη φέρεται να μπαίνει και ο ΑΝΤ1, παρά τη ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές πριν από έναν χρόνο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται η Barking Well να αναλάβει και την παραγωγή του «Your face sounds familiar» στο κανάλι του Αμαρουσίου. Την ίδια στιγμή, πιο κοντά σε οριστική ρήξη βρίσκεται ο Ν. Κοκλώνης με το Open.Πηγή: tvnea.com