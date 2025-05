Σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και τηλεοπτικών ανακατατάξεων, ο γνωστός παραγωγός και CEO της Barking Well Media, Νίκος Κοκλώνης, είχε δύο σημαντικά ραντεβού πριν το Πάσχα με υψηλόβαθμα στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών Mega και Alpha, ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν 2025-2026.Στο Mega, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις υπάρχουσες παραγωγές της Barking Well Media, όπως το «Πάμε Δανάη!», το «Ακόμα δεν είδες τίποτα!» και το «Χαμογέλα και πάλι!». Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου φαίνεται να παίρνει το «πράσινο φως» για ανανέωση και την επόμενη χρονιά.Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε και το ενδεχόμενο νέων τηλεοπτικών παραγωγών, μεταξύ αυτών πιθανώς και μια σειρά μυθοπλασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκέψη για την επαναφορά του μουσικού show «Just the 2 of Us», με την πιθανότητα αλλαγής παρουσιαστή και τον Νίκο Κοκλώνη να μετακινείται στην κριτική επιτροπή. Αν και ακόμη δεν υπάρχει επίσημη απόφαση, το σενάριο αυτό φαίνεται να συζητείται σοβαρά.Στον Alpha, όπου η Barking Well Media διατηρεί αυτή τη στιγμή μόνο την παραγωγή της εκπομπής «Super Κατερίνα», το τοπίο παραμένει θολό. Υπάρχουν σκέψεις η παραγωγή να περάσει στην Green Pixel, εξέλιξη που θα σημάνει ενδεχομένως το τέλος της συνεργασίας του καναλιού της Κηφισιάς με την Barking Well.Την ίδια στιγμή, η συνεργασία με το STAR παραμένει ενεργή, με τον τρίτο κύκλο της επιτυχημένης κωμικής σειράς «IQ 160» να βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας. Πρωταγωνιστές παραμένουν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Νίκος Κουρής, με στόχο ένα δυναμικό comeback στην prime time ζώνη.Οι επαφές του Νίκου Κοκλώνη δείχνουν μια στρατηγική αναδιάταξη συνεργασιών και ένα άνοιγμα σε νέες τηλεοπτικές προτάσεις, ενισχύοντας τη θέση της Barking Well Media στην ελληνική τηλεόραση. Με φόντο τα νέα δεδομένα, η τηλεοπτική σεζόν 2025-2026 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.Πηγή: tvnea.com