Στο MEGA ευελπιστεί να μεταφέρει το "Just the two of us" ο Νίκος Κοκλώνης στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας που ξεκινά με το MEGA, καθώς αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις παραγωγές των Δανάη Μπάρκα και Κώστα Τσουρό, ενώ θα αναλάβει ένα μέρος της παραγωγής της νέας εκπομπής με τη Φαίη Σκορδά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρακάτω συνθήκη είναι μία οικονομική "ανάσα" για το MEGA που θα του τη ξεπληρώσει του παρουσιαστή - παραγωγό δίνοντάς του το πράσινο φως στο μουσικό σόου του. Αυτό ίσως να σημαίνει και το τέλος της εκπομπής "Σπίτι με το MEGA".







Πηγή: tvnea.com