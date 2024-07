Μια όαση κινηματογραφικής δροσιάς προσφέρει το ERTFLIX τον φετινό Ιούλιο, με σπουδαίες ταινίες του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου.Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ διαθέτει επιλογές για όλα τα γούστα από οσκαρικά δράματα μέχρι ξεκαρδιστικές κωμικές απολαύσεις και από αγωνιώδη θρίλερ μέχρι συγκινητικά ρομάντζα.Φέτος το καλοκαίρι, βουτήξτε στο ERTFLIX και απολαύστε κινηματογραφικά διαμάντια και βραβευμένες ταινίες που άφησαν εποχή.Αμερικανικός κινηματογράφος«Χωρίς μέτρο»(Whiplash)O 19χρονος Άντριου είναι ένας ταλαντούχος ντράμερ και ένας από τους καλύτερους σπουδαστές στο «Shaffer Conservatory» της Νέας Υόρκης. Πεισματάρης και φιλόδοξος, στα όρια του αλαζονικού, κάνει πολύ μεγάλα όνειρα. Θέλει να γράψει ιστορία. Θα δουλέψει σκληρά και θα κερδίσει μία θέση στην ορχήστρα του Τέρενς Φλέτσερ, του διαβόητου μαέστρου της τζαζ, του καθηγητή που όλοι στη σχολή σέβονται και τρέμουν ταυτόχρονα. Ο δρόμος προς την επιτυχία όμως, είναι στρωμένος με αίμα, δάκρυα και ιδρώτα. Κυριολεκτικά.Σκηνοθεσία: Ντάμιεν ΣαζέλΠρωταγωνιστούν: Μάιλς Τέλερ, Τζέι Κέι Σίμονς, Πολ Ράιζερ, Μελίσα Μπενόιστ, Όστιν Στόουελ, Τζέισον Μπλερ, Έιπριλ Γκρέις«Όλα για τα λεφτά»(Two for the money)Μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο που τερμάτισε την καριέρα του, ένας πρώην αστέρας του κολεγιακού ποδοσφαίρου συμμαχεί με έναν από τους πιο γνωστούς διαφημιστές στον χώρο των αθλητικών τυχερών παιχνιδιών.Σκηνοθεσία: Ντι Τζέι ΚαρούσοΠρωταγωνιστούν: Αλ Πατσίνο, Μάθιου ΜακΚόναχι, Ρενέ Ρούσο, Αρμάν Ασάντε, Τζέρεμι Πίβεν«Τζέρι Μαγκουάιρ»(Jerry Maguire)Ο Τζέρι Μαγκουάιρ είναι ένας επιτυχημένος αθλητικός ατζέντης, που απολύεται από ένα διάσημο πρακτορείο μετά από μια διαφωνία. Προς απογοήτευσή του, διαπιστώνει ότι έχει χάσει επίσης τους περισσότερους πελάτες του και την αρραβωνιαστικιά του, τη δημοσιογράφο του NFL, Έιβερι Μπίσοπ. Ο Τζέρι, πρέπει να κάνει μια νέα αρχή και να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή. Το μέλλον όμως είναι αβέβαιο, καθώς τα ιδανικά του για πίστη, ειλικρίνεια και αγάπη δοκιμάζονται στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού.Σκηνοθεσία: Κάμερον ΚρόουΠρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Ρενέ Καθλίν Ζελβέγκερ, Κούμπα Γκούντιγκ Τζ., Κέλι Πρέστον, Μπόνι Χαντ, Ρετζίνα Κινγκ, Τζέι Μορ«Αναμνήσεις μιας γκέισας»(Memoirs of a geisha)Στη δεκαετία του 1920, η 9χρονη Τσίγιο Σακαμότο πωλείται σε έναν οίκο γκέισας, όπου αναγκάζεται να υπηρετεί, χωρίς να παίρνει τίποτα ως αντάλλαγμα, μέχρι η ιεραρχία του οίκου να αποφασίσει αν είναι αρκετά ποιοτική για να εξυπηρετήσει την πελατεία – άνδρες που την επισκέπτονται και πληρώνουν για συζήτηση, χορό και τραγούδι. Η δαιδαλώδης πορεία της προς το πεπρωμένο της είναι ωστόσο γεμάτη εμπόδια, καθώς η Σαγιούρι (όπως θα γίνει γνωστή) διαπραγματεύεται τον μυστικοπαθή, περίπλοκο και πολιτικό υπόκοσμο της κοινωνίας των γκεισών της προπολεμικής Ιαπωνίας. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Άρθουρ Γκόλντεν που εκδόθηκε το 1997, ήταν υποψήφια για έξι βραβεία Όσκαρ το 2006 και τελικά κέρδισε τρία: καλύτερης Φωτογραφίας, καλύτερης Καλλιτεχνικής Σκηνοθεσίας και καλύτερης Ενδυματολογίας.Σκηνοθεσία: Ρομπ ΜάρσαλΠρωταγωνιστούν: Ζανγκ Ζιγί, Κεν Γουατανάμπι,Γκονγκ Λι, Μισέλ Γιο,Κότζι Γιαγκούσο, Γιούκι Κούντο, Καόρι Μομόι«Vicky Cristina Barcelona»Δύο νέες και όμορφες Αμερικανίδες με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, η Βίκυ και η Κριστίνα, αποφασίζουν να περάσουν το καλοκαίρι τους κάτω από τον ήλιο της Βαρκελώνης. Η συνάντησή τους με τον γοητευτικό μποέμ ζωγράφο Χουάν Αντόνιο, που τις καλεί στη βίλα του οδηγεί σε μια σύντομη ερωτική ιστορία με τη Βίκυ και σε μια μεγαλύτερη με την Κριστίνα, μέχρι να εμφανιστεί η εκρηκτική πρώην γυναίκα του ζωγράφου, Μαρία Έλενα, που τους κάνει ακόμα περισσότερο άνω-κάτω. Τα πράγματα περιπλέκονται κι άλλο, καθώς ο Χουάν Αντόνιο συνεχίζει να είναι αντικείμενο πόθου και για τις τρεις γυναίκες.Σκηνοθεσία-σενάριο: Γούντι ΆλενΠρωταγωνιστούν: Σκάρλετ Γιόχανσον, Πενέλοπε Κρουζ, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Ρεμπέκα Χολ, Πατρίσια Κλάρκσον, Πάμπλο Σρέιμπερ, Κρις Μεσίνα, Κέβιν Νταν«Moneyball» – Από 13 ΙουλίουΗ επιτυχημένη προσπάθεια του γενικού διευθυντή των Όκλαντ, Μπίλι Μπιν, να συγκεντρώσει μια ομάδα μπέιζμπολ με περιορισμένο budget, χρησιμοποιώντας ανάλυση μέσω υπολογιστή για την απόκτηση νέων παικτών.Σκηνοθεσία: Μπένετ ΜίλερΠρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Τζόνα Χιλ, Κρις Πρατ, Ρόμπιν Ράιτ, Φίλιπ Σέιμουρ Χοφμαν, Νικ Ποράτσο«Νομοταγείς τύποι»(Stand up guys)Ο Βαλ, αποφυλακίζεται ύστερα από 28 χρόνια κάθειρξης. Στην πόρτα της φυλακής τον περιμένει ο φίλος του Ντοκ, ο οποίος δείχνει πρόθυμος να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Ο αρχηγός της μαφίας της περιοχής θέλει τον Βαλ νεκρό, γιατί ο γιος του σκοτώθηκε σε ληστεία και κατηγορεί τον Βαλ για αυτό και ο Ντοκ έχει περιθώριο να τον σκοτώσει μέχρι το πρωί. Μαζί με τον τρίτο της παρέας Χιρς, αρχίζουν να κυκλοφορούν στην πόλη όπως παλιά με κλεμμένο αυτοκίνητο και ζουν μια νύχτα γεμάτη απίστευτες περιπέτειες. Πάνε σε πορνείο, βοηθούν μια γυναίκα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, θάβουν ένα πτώμα και όταν πια βγαίνει ο ήλιος, ο Βαλ έχει καταλάβει ποια είναι η μοίρα του. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να φροντίσει;Σκηνοθεσία: Φίσερ ΣτίβενςΠρωταγωνιστούν: Αλ Πατσίνο, Κρίστοφερ Γουόκεν, Άλαν Άρκιν, Τζουλιάνα Μάργκουλις, Άντισον Τίμλιν«Ο καλύτερος»(The natural)Ένας ταλαντούχος νεαρός έχει στόχο να γίνει σούπερ σταρ του μπέιζμπολ και τα καταφέρνει. Μια συνάντηση με μια μυστηριώδη γυναίκα όμως, εκτροχιάζει την άνοδό του, μέχρι που επανεμφανίζεται, ως 36χρονος ρούκι για τους αουτσάιντερ New York Knights, και τα τεράστια home runs του πυροδοτούν την απίθανη προσπάθεια της ομάδας, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.Σκηνοθεσία: Μπάρι ΛέβινσονΠρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ρόμπερτ Ντυβάλ, Γκλεν Κλόουζ, Κιμ Μπέισινγκερ, Ρόμπερτ Πρόσκι, Ουίλφορντ Μπρίμλι, Ρίτσαρντ Φάρνσγουορθ, Ντάρεν ΜακΓκάβινΕυρωπαϊκός κινηματογράφος«Κανείς δεν μπορεί να μας σώσει»(Que Dios Nos Perdone)Μαδρίτη, 2011. Ο πιο ζεστός Αύγουστος στην ιστορία της πόλης. Ενάμιση εκατομμύριο πιστοί, περιμένουν την επίσκεψη του Πάπα και η πόλη επιτηρείται στενά από δυνάμεις ασφαλείας. Όμως ξαφνικά η φαινομενικά πανηγυρική ατμόσφαιρα διακόπτεται βίαια όταν μια σειρά περιστατικών κάνει την εμφάνισή της: διάφορες ηλικιωμένες γυναίκες βρίσκονται δολοφονημένες, με εμφανή σημάδια σεξουαλικής επίθεσης.Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο ΣοροκόγιενΠρωταγωνιστούν: Αντόνιο Ντε Λα Τόρε, Ρομπέρτο Άλαμο«Η φλεγόμενη θάλασσα»(The burning sea [North Sea])To 1969, η νορβηγική κυβέρνηση ανακοινώνει την ανακάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου παγκοσμίως, στη γειτονική Βόρεια Θάλασσα, ξεκινώντας μια προσοδοφόρα περίοδο υπεράκτιας εξόρυξης. 50 χρόνια αργότερα, αρχίζουν να εκδηλώνονται οι περιβαλλοντολογικές συνέπειες – έχει ανοίξει μια ρωγμή στον πυθμένα της θάλασσας που προκαλεί την κατάρρευση μιας εξέδρας εξόρυξης. Μια ομάδα ερευνητών, μεταξύ των οποίων και η χειρίστρια υποβρυχίων Σοφία, σπεύδει να ερευνήσει για τους αγνοούμενους και να καθορίσει την αιτία της ζημιάς, αλλά ανακαλύπτει ότι αυτό είναι απλώς η αρχή μιας πιθανής τεράστιας καταστροφής. Ενώ εκκενώνονται οι εξέδρες, ο σύντροφος της Σοφία, ο Στίαν, παγιδεύεται στον βυθό της θάλασσας και η Σοφία πρέπει να καταδυθεί για να τον σώσει.Σκηνοθεσία: Τζον Αντρέας ΆντερσενΠρωταγωνιστούν: Κριστίν Θορπ, Χένρικ Μπιέλαντ, Ρολφ Κρίστιαν Λάρσεν, Μπιόρν ΦλόμπεργκΠηγή: tvnea.com