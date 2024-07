Οι επιστήμονες είχαν υποθέσει ότι «σεληνιακές λακκούβες» όπως αυτή θα μπορούσαν να είναι είσοδοι σπηλαίων. Τώρα διαθέτουν και επιστημονικές αποδείξεις.Οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός σπηλαίου στη Σελήνη. Βρίσκεται στην Θάλασσα της Ηρεμίας, κοντά στο σημείο που το 1969 προσεληνώθηκε το Απόλλων 11. Είναι ορατό με γυμνό μάτι από τη Γη και έχει τουλάχιστον 100 μέτρα βάθος. Σύμφωνα με τους ερευνητές θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό μέρος για τους ανθρώπους να χτίσουν εκεί μια μόνιμη βάση όπου οι αστροναύτες θα προστατεύονται από την ακτινοβολία και τις ακραίες σεληνιακές θερμοκρασίες. Το ανακαλυφθέν σπήλαιο, είναι πιθανώς μόνο ένα από τα εκατοντάδες σπήλαια που υπάρχουν στη Σελήνη.Η Helen Sharman, η πρώτη Βρετανίδα αστροναύτης που ταξίδεψε στο διάστημα, δήλωσε στο BBC News ότι το σπήλαιο που ανακαλύφθηκε είναι ευνοϊκό μέρος για κατασκευαστεί μια σεληνιακή βάση. Θεωρεί πως οι άνθρωποι, ενδεχομένως σε 20 με 30 χρόνια, θα μπορούσαν να ζουν σε τέτοια σεληνιακά σπήλαια. Αυτό το σπήλαιο είναι τόσο βαθύ που οι αστροναύτες θα χρειαζονται «jet pack ή ανελκυστήρα» για να μπαινοβγαίνουν.Ο Lorenzo Bruzzone και ο Leonardo Carrer από Πανεπιστήμιο Trento στην Ιταλία, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του σπηλαίου αναλύοντας τα δεδομένα που λήφθηκαν με το ραντάρ του Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) το 2010, στη δημοσίευσή τους με τίτλο «Radar evidence of an accessible cave conduit on the Moon below the Mare Tranquillitatis pit» .











Τα δεδομένα του LRO αποκάλυψαν μόλις το αρχικό τμήμα σπηλαίου, το οποίο σύμφωνα με τους υπολογισμούς έχει πλάτος τουλάχιστον 40 μέτρων και μήκος δεκάδων μέτρων, ίσως και περισσότερο. Το σπήλαιο που δημιουργήθηκε πριν από εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια, πιθανώς από την λάβα που έρρεε στη Σελήνη, δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί πλήρως. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ραντάρ, κάμερες ή ακόμα και ρομπότ για τη χαρτογράφηση του.



Η ύπαρξη σπηλαίων στη Σελήνη ήταν γνωστή εδώ και 50 χρόνια. Έκτοτε, το LRO διερεύνησε με το όργανο Mini-RF σεληνιακούς λάκκους που οι επιστήμονες πίστευαν ότι θα μπορούσαν να είναι είσοδοι σπηλαίων. Η δημοσίευση των Bruzzone και Carrer που ανέλυσε αυτά τα δεδομένα επιβεβαίωσε την ύπαρξη του σπηλαίου στην Θάλασσα της Ηρεμίας, αν και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να κατανοήσουμε την πλήρη κλίμακά του. Η έρευνα αυτή μπορεί να βοηθήσει επίσης και στην αντίστοιχη εξερεύνηση σπηλαίων στον Άρη στο μέλλον.



πηγή: https://www.bbc.com/news/articles/ce784r9njz0o



https://physicsgg.me/